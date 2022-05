Elección presidencial en Colombia: Izquierdista Gustavo Petro y populista Rodolfo Hernández van al balotage

Compartir











Por: Carlos Saldivia 29 de mayo 2022 · 18:05 hs

Cuando empieza el recuento de votos en los comicios presidenciales de Colombia, la segunda vuelta parece ser el principal escenario posible como resultado de la elección donde participan seis candidatos presidenciales en uno de los países más violentos de América

En la jornada hubo un fuerte control a la prensa, se denunciaron 650 irregularidades electorales en el proceso de hoy, se registraron tres atentados explosivos en el sur colombiano y de los 39 millones de colombianos que podían participar se habría registrado una alta asistencia.

Primeras cifras

Al cierre de esta edición con 30 mil mesas escrutadas, el 15% de los cerca de 39 millones de electores la primitiva ventaja parecieran tener en comicios el izquierdista Gustavo Petro, el populista, comparado con Donald Trump por su promesa de una vivienda en 100 cuotas, Rodolfo Hernández.

Ello, pese a que tras los multitudinarios cierres de campaña de esta semana se proyectaba entre los analistas colombianos tanto Petro como su contrincante conservador Francisco Gutiérrez, las campañas electorales, según las últimas encuestas, no convencieron a los electores.

Gobernabilidad, democrática, pobreza, inflación, violencia, acuerdos de paz, pensiones, la inmigración venezolana, y Medio ambiente han sido los principales temas de campaña de los candidatos y serán el mayor desafío de quién deberá enfrentar la presidencia colombiana en los próximos cuatro años.

¿Quiénes son los candidatos?

Los candidatos en disputa para suceder al actual Presidente Iván Duque para los comicios de hoy son Gustavo Petro, el candidato de izquierda y ex alcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez, por una coalición de derecha y ex alcalde de Medellín; Rodolfo Hernández considerado un candidato populista del departamento de Santander; John Milton Rodríguez, un evangélico de derecha y senador por Cali; Sergio Fajardo un candidato de Centro también ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquía, Enrique Gómez.

¿Segunda vuelta o arribo de la izquierda?

Si ninguno de los seis candidatos que disputan la Presidencia de la República obtiene la mitad más uno de los votos escrutados, será necesario realizar una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor cantidad de votos.



Lo llamativo de estas elecciones en Colombia, es que, por primera vez en su vida republicana, Colombia, uno de los países con gobiernos más conservadores de América Latina, podría elegir a un presidente de izquierda.

Para muchos electores, y también para los observadores, las elecciones presidenciales de Colombia decidirán entre la tradicional dominancia de la derecha y una posible irrupción de la izquierda en el país, con su candidato Gustavo Petro.

Atentados explosivos dejan dos muertos

Tres atentados explosivos se registraron hoy en el sur de Colombia, en el contexto de las elecciones presidenciales.



Los ataques, dirigidos contra las fuerzas de seguridad colombianas, se produjeron en Cartagena del Chairá, en el departamento Caquetá, y en El Retorno y La Catalina, en el departamento Guaviare, detalló el la versión oficial. Esta versión señaló, en medio de un fuerte control informativo, que hubo un lesionado.

Pero hubo otra versión. La Misión de Observación Electoral (MOE) coincidió con la versión oficial del Gobierno sobre los tres actos violentos, pero aseguró que en uno de ellos murieron dos soldados tras la activación de una carga explosiva en zona rural del municipio de El Retorno, en el sureño departamento del Guaviare.



