Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares

Tras la compra de Elon Musk, cada accionista de Twitter recibirá US$ 54,20 por acción. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 25 de Abril 2022 · 17:15 hs

Después de meses de conversaciones con la plana ejecutiva tras la red social Twitter, el empresario de origen sudafricano radicado en Estados Unidos, Elon Musk, confirmó que compró la plataforma.

El multimillonario adquirió la totalidad de Twitter INC por una suma estimada de US$ 44 mil millones.

Según informó la red social a través de un comunicado, el acuerdo implica que cada accionista de Twitter recibirá US$ 54,20 por acción que tenga en su poder.

Debido a la millonaria transacción, Twitter anunció que dejará de cotizar en las bolsas de valores del mundo.

Elon Musk celebró compra de Twitter en la plataforma

Al respecto, el empresario Elon Musk utilizó su cuenta de Twitter para confirmar la información y escribió: "Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión".

Anteriormente, cuando la compra por parte de Elon Musk era un rumor, el multimillonario explicó que quería adquirir Twitter porque "creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione".

“Desde que hice mi inversión, ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada”, agregó Musk en la carta de oferta que envió a los ex dueños de la red social.

Antes de llegar al acuerdo, el empresario Elon Musk hizo público que tenía en su poder US$ 46.500 millones para financiar su anhelo.

Elon Musk es conocido por ser el CEO de la empresa Tesla y de SpaceX. Esta última hizo historia por ser una de las primeras compañías en llegar con civiles hasta el espacio.

Además, en Estados Unidos ha tenido varias apariciones en programas de televisión como la exitosa serie The Big Bang Theory.