Elon Musk levantaría suspensión indefinida de Donald Trump en Twitter

10 de mayo 2022

El empresario sudafricano Elon Musk confirmó su disposición para levantar la suspensión indefinida que pesa sobre sobre el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la plataforma digital Twitter.

El magnate, que concretó la compra de la red social por 44 mil millones de dólares, afirmó que tras cerrar totalmente la operación revisaría el caso del ex mandatario, quien está vetado de la red social desde el año 2021.

“Creo que fue una decisión moralmente mala, para ser claros, y tonta en extremo. Fue un error. Alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz”, afirmó Musk en un evento automotriz organizado por Financial Times.

El propietario de Tesla precisó que “daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya a pasar con toda seguridad”, agregando que el fundador de la plataforma, Jack Dorsey, tiene una mirada similar a él en el tema.

"Si hay tuits que son incorrectos y malos deberían ser borrados o invisibles. Una suspensión es apropiada, pero no una prohibición permanente", comentó.

La cuenta de Donald Trump fue eliminada de Twitter luego de escribir mensajes que fueron calificados como una incitación al asalto al Capitolio en enero de 2021. A través de su perfil, el republicano alegó, sin fundamentos ni pruebas que mostrar, que la victoria electoral del demócrata Joe Biden era un “fraude”, por lo que llamó a sus adherentes a manifestarse frente a la certificación de resultados realizada por la Cámara de Representantes y el Senado.

Al momento de anunciar el veto, la red señaló que existe "para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente”.

Sin embargo, dejaron en claro que personajes como Trump “no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación”.