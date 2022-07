En Argentina, hombre trans espera mellizos y desea tener parto natural

Ian Rubey, el primer argentino trans embarazado.

Por: Rafael Carneiro 08 de julio 2022 · 17:14 hs

Alejandro Rubey volvió noticia esta semana en Argentina pues se convertirá en el primer hombre trans que será padre en el país, años después de quedar embarazado de mellizos, después de iniciar su tratamiento de transición.

Ian Rubey creció como niña durante su infancia en la década de los 90. De acuerdo con su relato al medio argentino Infobae, se dio cuenta cuando era muy joven de que su preferencia sexual era hacia las mujeres, por lo que asumió que simplemente era lesbiana.

No obstante, con el pasar de los años, dijo que no se sentía cómoda y no fue hasta los 25 años cuando una amiga le planteó la duda: ¿se sentía cómoda como mujer?.

La infancia de Rubey. INSTAGRAM

Después de un tiempo, entendió que su identidad de género es la que no le acomodaba y que no era una joven lesbiana, sino una masculinidad trans, es decir, se percibe como hombre.

Aunque Ian Rubey haya dicho tener claro que su masculinidad no dependía de los cambios físicos, se inyectó testosterona periódicamente, cada tres meses para engrosar la voz, que le creciera la barba y poner en pausa la menstruación.

Pero cuando quiso quedar embarazado, dejó la testosterona para poder recuperar el ciclo menstrual. Eso sí, durante el proceso tuvo que pelear por la vía legal, ya que su seguro social no le permitía realizar el tratamiento de fertilidad. Finalmente, después una leve disputa en tribunales de Argentina, Ian Alejandro Rubey logró ser el primer hombre trans embarazado del país.

Quiere parto vaginal y amamantar sus bebés

Para Ian Alejandro Rubey, el futuro junto a sus mellizos será una gran sorpresa, pero ya tiene una certidumbre: quiere que su parto sea vaginal y tener la posibilidad de amamantar sus bebés.

“Estar embarazado no va en contra de mi masculinidad, ni siquiera con esta panza de 8 meses”, sostuvo Ian al medio argentino Infobae. El hombre trans embarazado no se hizo la doble mastectomía, por lo que tiene pensado amamantar a los mellizos cuando nazcan.

De igual manera, afirmó que que espera poder tener un parto vaginal natural, por lo que se encuentra preparándose para lograrlo.

Eso sí, lamenta saber que el permiso después del parto sigue llamándose licencia por maternidad, “cuando está claro que yo no voy a ser la madre sino el padre, que le estoy poniendo el cuerpo a la paternidad”, finalizó el futuro padre, que está en su trigésima tercera semana de gestación.