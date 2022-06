En dólares y sin restitución de tierras: Canadá firma millonaria reparación a tribu siksika

Justin Trudeau firma el acuerdo con el jefe de siksika, Oruay Crowfoot. GOBIERNO DE CANADA

Por: Equipo El Dínamo 05 de junio 2022 · 16:49 hs

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmó un millonario acuerdo con la tribu de los siksika como forma de reparación por las tierras usurpadas en 1910. El monto de la reparación asciende a $ 1.000 millones de dólares estadounidenses, lo cual les permitirá adquirir 465 kilómetros cuadrados, la misma cantidad que les fue arrebatada a comienzos del siglo XX.

Trudeau firmó el tratado el viernes pasado junto al jefe tribal de los siksika, Ouray Crowfoot, en el territorio nacional de ese grupo indígena, ubicado al este de la ciudad de Calgary.

El mandatario canadiense calificó el acuerdo con los siksika como histórico y afirmó que corrige un "error del pasado cometido por el gobierno de Canadá".

“Hace un par de días, finalizamos un importante acuerdo de reclamo de tierras: abordamos la confiscación de tierras de la Nación Siksika por parte del gobierno federal en 1910. Fue allí donde me reuní con Tracy y Martel McHugh, quienes nos hablaron sobre su conexión personal con este momento histórico”, detalló en un tuit.

El jefe de la tribu siksika, Ouray Crowfoot, declaró que la firma de la reparación, que no incluye devolución de tierras, es una en que Canadá está corrigiendo un error y que el monto acordado no significa un regalo de parte del gobierno: "Canadá no está dando 1.300 millones de dólares a los siksika. Canadá está corrigiendo un error cometido hace más de un siglo cuando ilegalmente tomó tierras".

La historia de la usurpación a los siksika

En 1910, el Estado canadiense, en su afán de colonización, tomó 465 kilómetros cuadrados pertenecientes a la tribu de los siksika invocando el tratado firmado en 1877 entre el gobierno de la época y cinco grupos indígenas.

El Estado se apropió de las mejores tierras para el cultivo y centenares de hectáreas con gran potencial minero, que luego fueron vendidas a los colonos.

La lucha de siksika por la devolución de los terrenos duró más de 60 años y sólo fue con la llegada de Justin Trudeau, en 2015, que el anhelo de la tribu tuvo alguna luz de esperanza. El político había afirmado que la reconciliación con los pueblos indígenas era una de las prioridades para su mandato.

Sin embargo, para los siksika no basta con las buenas intenciones e instó a las autoridades gubernamentales a dejar de usar la palabra reconciliación.

"Nunca conseguirán la reconciliación. Nunca podrán reparar y volver a lo que era antes", aseveró Crowfoot frente a Trudeau.

Los siksika actualmente habitan una reserva que abarca 710.875 kilómetros cuadrado en la provincia de Alberta.

Según datos oficiales, a esta tribu pertenecen 7.534 personas, de las cuales 4.120 viven en la reserva.