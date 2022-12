“Es demasiado”: joven trabajador de Starbucks se hizo viral tras llorar y quejarse por trabajar ocho horas diarias

"No tenemos horarios justos, los gerentes no se preocupan por nosotros", fue parte de la queja del joven.

Por: Gabriela Romo 02 de diciembre 2022 · 16:35 hs

Un joven trabajador de Starbucks en Estados Unidos se transformó en viral luego que publicara un video quejándose de la extenuante jornada laboral que tuvo luego de trabajar durante ocho horas seguidas.

En la crítica, el barista, identificado como Evan Sunshine, expuso su frustración y aseguró estar viviendo “una tortura”, manifestando estar “muy estresado” cuando habían pasado recién tres horas de su jornada laboral.

“Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, indicó el trabajador de Starbucks, quien además aseguró que los gerentes no se preocupan por sus empleados.

"Realmente estoy por renunciar. En serio, no sé qué hago aquí, pero realmente me quiero ir, casi renuncio el día de hoy", declaró el joven en el video.

“Me programaron un día entero, de apertura a cierre, esto es de ocho y media horas, tanto el sábado como el domingo”, se lamentó encerrado en una bodega del local.

"No tenemos horarios justos, los gerentes no se preocupan por nosotros. Nuestro gerente debía venir esta semana, y se retiró él mismo de su horario... simplemente tomó el horario donde estaba programado y puso uno nuevo... Ellos no quieren ayudarnos", declaró el empleado.

“Está bien no estar bien”

Fue tal la polémica que se generó en redes sociales que Sebastian Gorka (@SebGorka), conductor de televisión y asesor republicano durante la presidencia de Donald Trump, compartió el registro desatando todo tipo de comentarios.

"Está llorando por la falta de personal", "Es horrible tener que trabajar fines de semana" y "Está bien no estar bien. El pobre chico está luchando, el comercio minorista suele ser un trabajo horrendo", "Ustedes solo no quieren trabajar. Es triste. Sí, es duro trabajar e ir a la escuela, pero ni siquiera llegan a las 40 horas de trabajo a la semana", fueron algunos mensajes que los cibernautas dejaron.