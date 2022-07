Española se convierte en el primer caso mundial de cura del VIH sin tratamiento

En 2021, el SIDA mató a 650.000 personas a nivel mundial.

Compartir











Por: Rafael Carneiro 28 de julio 2022 · 13:24 hs

Una española es la protagonista de un caso excepcional de curación funcional del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), en el que, aunque la enfermedad no esté completamente eliminada del organismo de esta paciente, su sistema inmunitario fue capaz de controlarla sin la necesidad de remedios por más de 15 años.

Durante la Conferencia Mundial AIDS 2022, investigadores del Hospital Clinic-IDIBAPS, en España, informaron de este caso, que ocurrió después de la supresión del tratamiento antirretroviral. El cuerpo de la mujer logró el control absoluto de la replicación de la infección que fue generada por el virus.

Vale recordar que, si bien el tratamiento antirretroviral es efectivo para suprimir la replicación viral, el VIH persiste en los reservorios y se recupera después de la terapia. Existen pocas personas, como los controladores postratamiento, que mantienen cargas virales indetectables sin tomar medicamentos.

“La paciente no tenía factores genéticos clásicos asociados con el control del VIH, no era una controladora de élite de la enfermedad y aún más, presentó una primoinfección grave, algo que no es habitual tampoco en los controladores postratamiento”, manifestó el especialista en enfermedades infecciosas del recinto médico, Josep M. Miró.

De acuerdo con los investigadores, la paciente fue diagnosticada en el estadio de infección aguda por el VIH (la etapa más temprana de esta enfermedad) y fue incluida en un ensayo clínico con tratamiento antirretroviral durante 9 meses, con diversas intervenciones inmunomoduladoras con la cicloporina A, un inmunosupresor.

“El caso presentado es excepcional, no sólo porque hay muy pocas personas con control postratamiento a largo plazo, sino también por el mecanismo de control del VIH, diferente al descrito en pacientes controladores de élite y otros casos documentados hasta ahora”, aseguró Josep Mallolas, jefe de grupo en el IDIBAPS y director de la Unidad de VIH del Clínic.

Cifras del SIDA

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que es la etapa más avanzada de la infección, mató a 650.000 personas a nivel mundial en 2021, de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud). Claramente, este caso de la española abre una vía para la curación funcional de esta enfermedad.