Evo Morales asegura que La Haya "reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia" sobre el Silala

Evo Morales fue presidente de Bolivia entre 2009 y 2016. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 02 de diciembre 2022 · 07:10 hs

Juan Evo Morales Ayma, ex presidente de Bolivia, realizó su propia interpretación del fallo que emitió la Corte Internacional de La Haya respecto al conflicto con Chile sobre el río Silala.

Para quien fuera mandatario del país vecino entre 2009 y 2016, la resolución reconoce la soberanía de su país sobre esas aguas y que esto fue "producto de una política de Estado".

A través de su cuenta de Twitter, Morales saludó “la sentencia de la CIJ que reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, no reclama ningún derecho adquirido sobre el uso de ese recurso natural”.

La interpretación de Evo Morales

Según establece el fallo, para Evo Morales, “Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas del Silala hacia Chile no constituirá una violación de nuestro país a sus obligaciones internacionales”.

“El tribunal más alto de justicia del mundo también determina el uso equitativo y razonable de las aguas dentro el marco de la cooperación continua entre ambos países. Este fallo que reconoce nuestra soberanía sobre las Aguas del Silala es producto de una política de Estado”, agregó Evo Morales.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció a “nuestros ex embajadores, ex cancilleres, ex ministros y expertos internacionales que trabajaron con dedicación y patriotismo en esta causa”.