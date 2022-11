Evo Morales critica al presidente Boric por cuestionar al régimen de Nicaragua

Evo Morales señaló que el presidente Gabriel Boric se sumó a los "ataques de EE.UU. y la CIA" en contra de Nicaragua. AGENCIA UNO/ARCHIVO

10 de noviembre 2022

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó al mandatario chileno Gabriel Boric, quien reiteró sus cuestionamientos hacia el régimen de Nicaragua.

Durante el miércoles, el gobernante chileno se sumó a las condenas por las dudosas elecciones municipales realizadas en el país centroamericano, donde el partido del dictador Daniel Ortega obtuvo prácticamente todas las alcaldías que supuestamente estaban en disputa.

En su cuenta de Twitter, el presidente Boric comentó que “de 153 alcaldías en disputa Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo”.

El jefe de Estado dejó en claro que “seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y fin a todo ataque en contra de personas opositoras”.

El presidente Boric ya había criticado con anterioridad al régimen nicaragüense. Durante su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente chileno manifestó que “realmente me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de Derechos Humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela, Nicaragua o Chile. En Chile tuvimos serias violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social, no podemos tener un doble estándar”.

Estas palabras no le gustaron a Daniel Ortega, quien disparó contra Boric y lo tildó de “perrito faldero”.

El lamento de Evo Morales

Los cuestionamientos del presidente Boric sobre las elecciones municipales de Nicaragua tampoco fueron del agrado de Evo Morales, quien responsabilizó a la CIA y a Estados Unidos del complejo momento que vive el gobierno del otrora referente sandinista.

“Allende fue derrocado por un golpe sangriento ejecutado por la CIA de Estados Unidos”, señaló el ex mandatario boliviano en su cuenta de Twitter.

Morales también afirmó que con su postura Boric se sumaba a personalidades de la derecha latinoamericana, como el también ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, quien es un férreo crítico a la dictadura de Ortega.

“Lamentamos que el hermano presidente Gabriel Boric coincida con el eterno perdedor, heredero del dictador y agente golpista de Estados Unidos ”Tuto" Quiroga, para sumarse a los ataques de la CIA contra Nicaragua", cerró.