Ex ministra argentina que criticó compra de dólares para vacaciones es captada en Apple Store de Nueva York

Silvina Batakis en el Apple Store de la Quinta Avenida en Nueva York.

Por: Rafael Carneiro 04 de octubre 2022 · 10:42 hs

Un video de la exministra de Economía argentina, Silvina Batakis, en una tienda de Apple, en Nueva York, se viralizó en las redes sociales.

En el video se puede ver a Batakis sentada en un banco de madera, vestida con un buzo deportivo verde, pantalón, jeans y zapatillas. “Ahí la tenemos a Batakis”, publicó el argentino que tomó las imágenes. “Batakis en el Apple Store de Nueva York, Quinta Avenida, tranquila con la de ustedes, con la mía, con la tuya”, agregó.

De acuerdo con el diario La Nación, la actual presidenta del Banco Nacional está en la ciudad estadounidense como parte de su agenda oficial y seguirá en la localidad hasta este martes. “Esto es algo habitual”, remarcó su vocera y explicó que durante su estadía, la funcionaria realizará reuniones con otros bancos internacionales.

Sobre las imágenes que aparecieron en las redes sociales, desde el entorno de Batakis, explicaron que la exministra recorrió ese y otros locales de Nueva York durante la tarde del domingo, pero que no hizo ninguna compra. “En el Apple Store se la ve sentada en un lugar, no compró nada”, dijo su vocera.

Redes sociales atentas

En las redes sociales recordaron una de las frases de Silvina Batakis durante su rápido paso por la cartera de Hacienda. Fueron solo 24 días de gestión en los que la economista no logró conseguir el apoyo necesario, y que quedaron marcados por el aumento de los dólares paralelos - el blue subió de $238 a $321 (34%); el MEP, de $248 a $302 - la aceleración de la inflación y la pérdida de US$ 1000 millones en reservas del Banco Central. Además, hubo una declaración suya que no cayó para nada bien y se ganó el cuestionamiento de la oposición.

“El derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, afirmó la entonces funcionaria en una entrevista para TN sobre los dólares que gastan los argentinos que hacen turismo en el exterior.

Al ver las imágenes de Batakis de paseo por la tienda de Apple, que está ubicada en la Quinta Avenida, una de las calles más caras de Nueva York, los usuarios de las redes sociales tomaron las palabras de la exministra en su contra.