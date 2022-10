Ex presidente Trump es citado a declarar por comisión investigadora del asalto al Capitolio

El ex presidente puede elegir no acatar la orden y judializar el proceso, lo cual probablemente escalaría hasta la Corte Suprema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 14 de octubre 2022 · 10:43 hs

Ayer se realizó la que última sesión televisada del comité del Senado estadounidense que investiga la toma del Capitolio, ocurrida el 6 de enero de 2021, por parte de adherentes del ex presidente Donald Trump.

En la sesión se hizo una recapitulación de la evidencia mostrada en sesiones anteriores, en las que se había presentado evidencia, tanto testimonial como documentación, que demostraba que el ex presidente habría orquestado el movimiento insurrecto en un intento de no salir del poder, luego de haber perdido las elecciones contra Joe Biden.

Tras esto, y por votación unánime de los nueve integrantes de la comisión, fue emitida una orden de comparecencia contra el ex presidente, quien deberá responder ante la misma. La fecha en que deberá presentarse no está establecida, y Trump puede hacer desacato de la misma. Si decidiese negarse a asistir, se podría desatar una larga pelea judicial que, probablemente, terminaría siendo revisada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Es la persona que estaba en el centro de todo esto, y por lo tanto queremos escuchar su versión”, dijo el presidente de la mesa, Bennie Thompson, demócrata por el estado de Mississipi.

Las otras conclusiones

Además, la mesa mostró nuevo material audiovisual del día del ataque al Capitolio. Entre ellos, se muestra a legisladores demócratas, entre ellos la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelossi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Shummer, en una habitación segura, mientras las muchedumbre irrumpía en las oficinas, tratando de comunicarse con la Casa Blanca para que tomaran acciones, sin conseguir respuesta.

Otro punto importante fue la declaración de Cassidy Hutchinson, ex funcionaria de la Casa Blanca y asistente del ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien afirmó que en privado el ex mandatario había reconocido su derrota electoral en varias oportunidades, algo que hasta el día de hoy Trump sostiene que no fue así, que fue “una elección robada” por Biden.

Así mismo, el comité reveló información del Servicio Secreto, que da cuenta de informes de inteligencia que demuestran que el asalto al Capitolio no fue espontáneo, sino que un esfuerzo concertado por los seguidores del ex presidente.

Además, muestran comunicaciones del servicio de seguridad en que dan cuenta de que, entre la multitud que fue a ver el discurso de Trump previo a marchar sobre el Capitolio, habían personas armadas y la Casa Blanca no tomó medidas.