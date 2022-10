Fiscalía de Perú presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo ante el Congreso

Pedro Castillo superó dos procesos de destitución iniciados por el Congreso a lo largo de su mandato. AGENCIA UNO/ARCHIVO

12 de octubre 2022

Pedro Castillo Terrones, presidente de Perú, quedó envuelto en una nueva crisis política luego que la Fiscalía de la Nación decidiera presentar una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, que nuevamente podría decidir el futuro de su mandato.

El ente persecutor acusó al mandatario peruano de liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de fraude.

Según lo consignado por RPP Noticias, durante el martes se concretaron varios allanamientos en las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular, quienes son apodados como "Los Niños" e investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según la tesis del Ministerio Público, encabeza Castillo.

En paralelo, la policía allanó también la casa de una hermana del gobernante, donde se encontraba su madre, Mavila Terrones, quien tuvo que ser internada en un hospital de Lima por presentar problemas de salud durante las diligencias.

La denuncia presentada por la Fiscalía de Perú deberá ser analizada por el Congreso, que de pasar todos los trámites legales podría derivar en una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario.

Castillo acusa intento de golpe de Estado

Pedro Castillo Terrones reaccionó a esta denuncia y criticó duramente la acción de la Fiscalía, especialmente por el allanamiento que afectó a su madre.

En una declaración ante la prensa, el presidente de Perú aseguró que "hoy se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú".

Tras negar los cargos por los que es imputado, Castillo precisó que no buscará asilo político en el exterior. "Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real", agregó.

El mandatario, que lleva un poco más de un año en el cargo, superó dos procesos de destitución impulsados por la oposición en el Congreso.