Goldman Sachs hace historia al realizar operaciones OTC de Bitcoin

Por: Equipo El Dínamo 07 de Abril 2022 · 16:26 hs

Uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, Goldman Sachs, ha decidido abrir su mercado a los contratos forward extrabursátiles, conocidas como operaciones de futuros OTC (siglas de Over The Counter).

No es la primera vez que este banco de inversión demuestra que está a la vanguardia en materia financiera. En la década de los 20’s crearon uno de los primeros fondos mutuales de Estados Unidos, además de manejar las primeras y más exitosas IPO (Ofertas públicas de venta) de comienzos del siglo XX.

Goldman Sachs también tuvo un rol importante a la hora de negociar Credit-Default-Swaps (CDS por sus siglas), las tan amadas y odiadas permutas de incumplimiento financiero que derivaron en la crisis inmobiliaria y gran recesión de 2009. Del mismo modo, también ha contribuido en diferentes ocasiones a la aceptación del Bitcoin (BTC) en Estados Unidos.

Comprar criptomonedas en Estados Unidos no es fácil. Como los exchanges deben seguir las reglas y regulaciones del país, en muchos casos los prestadores de estos servicios no ofrecen la misma cantidad de criptomonedas que aquellos que operan para usuarios no estadounidenses, o también limitan el tipo de redes a las cuales se pueden retirar las criptos, como es el caso con los retiros a través de la red TRC20.

Operaciones OTC para las criptomonedas

De acuerdo al BBVA, uno de los bancos más conocidos de España, las operaciones Over-the-counter se caracterizan por atraer grandes capitales y por ofrecer mayor capacidad de negociación a ambas partes y no sólo al banco o la institución financiera que ofrece el servicio.

Los contratos de opciones OTC son usados por los bancos, los grandes fondos de inversión y los inversionistas privados como una forma de reducir el riesgo de sus carteras o incluso incrementar sus ganancias, pero hasta ahora todos los bancos se limitaban a contratar operaciones OTC con derivados financieros no criptográficos, como las divisas, los fondos indexados (ETF), las acciones e incluso las materias primas.

Para esta operación Goldman Sachs hizo una alianza con la empresa de gestión de criptoactivos Galaxy Digital Holdings, propiedad del magnate Mike Novogratz. Esta opción le permite a Goldman Sachs liquidar al contado y en dólares posiciones de Bitcoin respaldadas por Galaxy Digital, pero sin exponerse totalmente al activo. De este modo pueden negociar contratos de futuro con los grandes tenedores de capitales de Estados Unidos.

A la cabeza en el sector cripto

Aunque muchos bancos han optado por no incursionar en las criptomonedas por la falta de regulación y por su volatilidad, la entrada de Goldman Sachs al mercado OTC abre el camino para una mayor aceptación y difusión en Estados Unidos, un país que pese a tener gran población y el PIB más alto del mundo, regula en exceso el ecosistema cripto.

Si bien es la primera vez que Goldman Sachs compra derivados de Bitcoin en el mercado extrabursátil, ya ha ensayado otras formas de ofrecer productos criptográficos a sus clientes.

Según una nota del diario español El Economista, en mayo de 2021 Goldman Sachs empezó a negociar forwards no entregables de Bitcoin con sus clientes. Al ser no entregable, el forward se paga en su equivalente en dólares al momento de su vencimiento, lo que le permite a los inversionistas comprar un derivado de Bitcoin sin exponerse al producto en sí.

El banco de inversión también ha insistido en varias ocasiones que el Bitcoin es una reserva de valor y que con el tiempo competirá con el oro, la reserva de valor más importante del mundo. En una nota de prensa de Bloomberg, el grupo Goldman Sachs dice que si Bitcoin llegase a los 100.000 dólares en los próximos cinco años; esto significaría un retorno anual del 17%, muy por encima del de otras reservas de valor como el oro.

Y es que hay razones para que los bancos apuesten por Bitcoin: entre enero de 2021 y enero de 2022 el precio de Bitcoin pasó de 32.000 a 47.000 dólares, después de alcanzar máximos históricos en los meses de abril y noviembre. A pesar de las caídas con respecto a esos máximos históricos, el criptoactivo sólo se mantuvo por debajo del precio de comienzos de 2021 durante unos días del mes de junio. Los siguientes meses dirán que otros bancos se unirán a Goldman Sachs.