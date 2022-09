Hincha de Flamengo acosa a periodista en medio de transmisión de TV

El momento en el cual el hicha Flamengo besa a la periodista. REPRODUCCIÓN.

Por: Rafael Carneiro 09 de septiembre 2022 · 19:29 hs

Este jueves, la periodista Jéssica Dias estaba encargada de hacer la cobertura de la semifinal entre Flamengo y Vélez Sarsfield, en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Mientras ella trabajaba, sufrió un violento momento. Un hombre la acosó de manera sexual durante su despacho en vivo. El aficionado del Flamengo se acercó a ella para darle un sorpresivo beso en la mejilla sin su permiso.

Ante las cámaras, Jéssica se mostró evidentemente incómoda y molesta por la situación. Por su parte, el hombre arrancó rápidamente.

Después de terminar su jornada laboral, la periodista, junto a su equipo periodístico, denunció el hecho ante la policía, teniendo como pruebas el despacho en vivo que quedó registrado.

Horas después se confirmó la detención del hincha, quien también le realizó tocaciones indebidas, lo cual fue confirmado por su colega Isabelle Costa.

Es un delito

La comunicadora utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo sucedido y, por otro lado, también descargarse ante lo que, por temas relacionados a trabajo, deben sufrir a diario.

"Solo fue un beso en la mejilla. No. No lo fue. Antes, recibí muchos insultos y fui acosada, debido a que la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, ya que no era necesario. Las 'disculpas' llegaron con una caricia en los hombros y un beso", escribió la periodista.

"Estuve a punto de salir al aire y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Hubo otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi camarógrafo captó el momento", siguió.

"El último beso fue el beso en la mejilla, que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito”, sentenció Jéssica Dias.

A todo eso, Jésica añade que en un primer momento pensó en no denunciar el hecho, ya que "solo quería trabajar" y que las disculpas apenas llegaron cuando el hijo menor del agresor pidió disculpas a nombre de su padre.

El hombre quedó en prisión preventiva y enfrenta cargos por acoso sexual.