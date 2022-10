Joven chilena fanática de BTS y el K-Pop falleció en Corea del Sur

BTS, uno de los fenómenos musicales de la actualidad. INSTAGRAM

Por: Luis Rivera 08 de octubre 2022 · 16:34 hs

Este sábado fue reportado el fallecimiento de una joven chilena en Corea del Sur en medio de un viaje que realizaba para ir a un concierto de la banda de K-Pop, BTS.

De acuerdo con el fanclub BTS Chile, en una publicación que recién fue eliminada de su cuenta de Twitter, la joven habría fallecido en Seúl mientras se disponía a viajar a la ciudad de Busán, lugar donde se realizaría el concierto gratuito “Yet to Come” de la popular agrupación de la música pop coreana el próximo 15 de octubre.

Según informaciones de radio Biobío, después de haber llegado a la península asiática, habría padecido de un empeoramiento en su salud, lo que conllevó a que fuera hospitalizada en un centro médico de la capital sin que se confirme aún la causa de su deceso.

Sobre lo sucedido, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que se encuentran "efectuando las gestiones necesarias ante el fallecimiento de la fanática connacional en Seúl, a través del consulado en esa ciudad y en Santiago con los familiares para prestarles el apoyo frente a este lamentable hecho.

Conoce más del grupo de K-Pop “BTS”

Formado entre los años 2010 y 2013 por la compañía Big Hit Entertainment, el grupo masculino debutó con la canción "No More Dream", ganando ya el premio a Nuevo Artista del año en los Melon Music Awards, los Golden Disc Awards y los Seoul Music Awards. Es decir, en todos los premios musicales importantes del Corea del Sur. Pero mucho tiempo pasó hasta que, a partir de 2017, con Love Yourself: Her, la banda comenzó a aparecer en las listas internacionales.

A lo largo de los últimos años, han explotado con canciones totalmente en inglés, como Butter o Permission to Dance, las cuales han encantado el occidente.

El ejército de fans se llama Army, que se enorgullecen de ellos por sus ventas de discos y millones de reproducciones, además de llevar la música coreana para todo el mundo.