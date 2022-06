Justin Trudeau dio positivo a COVID-19 tras participar en Cumbre de las Américas

Se trata de la segunda vez que el primer ministro de Canadá se contagia de coronavirus,. TWITTER/JUSTINTRUDEAU

Compartir











Por: Gabriela Romo 13 de junio 2022 · 12:56 hs

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de 50 años, anunció que contrajo COVID-19 por segunda vez, tras participar en la Cumbre de las Américas.

La autoridad norteamericana, quien estuvo junto al presidente Gabriel Boric durante la semana pasada, confirmó su contagio a través de redes sociales y explicó que realizará la respectiva cuarentena, pero que se encuentra "bien", algo que atribuyó directamente al hecho de haber completado la pauta de vacunación.

"He dado positivo por COVID-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque tengo mis vacunas. Entonces, si no lo han hecho, vacúnese y, si puede, recupérese. Protejamos nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En la Cumbre de las Américas, Justin Trudeau también se reunió con los mandatarios de Argentina Colombia, Panamá y Perú.

Se trata de la segunda vez que el primer ministro de Canadá se contagia de coronavirus, ya que la primera vez fue en enero donde su salud no presentó complicaciones.

Trudeau, quien recibió la tercera dosis el 4 de enero, indicó hace unas semanas que haría una cuarentena de cinco días, tras haber estado en contacto cercano con una persona contagiada de COVID-19. Un día después, el propio Trudeau reveló en una entrevista que uno de sus tres hijos se había contagiado, pero según indicó, se sometió a pruebas de antígenos que dieron negativo.

Junto a ello y al inicio de la pandemia, su esposa Sophie Grégoire se contagió y se recuperó con total normalidad de la enfermedad.