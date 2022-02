Kun Agüero e impuestos: "Si estás pagando por ingresos ¿por qué te siguen sacando más plata?"

Kun Agüero es ahora toda una celebridad en redes sociales. TWITCH

17 de Febrero 2022

Sergio Kun Agüero es toda una celebridad en redes sociales luego de su retiro del fútbol por problemas de salud.

Es por ello que no tiene inconvenientes en realizar transmisiones por Twitch para responder a las inquietudes de sus seguidores y una pregunta sobre donde instalará su residencia definitiva dio paso a una larga reflexión del otrora delantero sobre los impuestos.

Y es que Kun Agüero indicó que estaba analizando vivir en España o Estados Unidos, pero descartó tajantamente una vuelta en el corto plazo a Argentina, apuntando a la doble tributación.

“¿Ustedes saben lo que es el patrimonio no? Patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo, hay países que por tener plata, en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran anual”, indicó.

Ante esto, el campeón de América planteó “yo hago una pregunta: ¿Por qué te cobran? Si ya pagas los impuestos. Tienes varios países que no te cobran, a lo que voy es, si vos generas ingresos -hay gente claramente que le gusta pagar menos- a mi no me molesta pagar”.

“Si vos tienes ingresos es porque claramente estás trabajando y te está yendo bien, no pasa nada si pagas (los impuestos). Si pagas el 30, el 35 el 50% (en impuestos al ingreso), pero estás generando plata, si estás generando está bien, pagas. Pero lo que no me convence es que pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece que es una locura en cualquier parte del mundo”, argumentó el salido de Independiente de Avellaneda.

Agüero planteó sostuvo que “si estás pagando por ingresos ¿ por qué te siguen sacando más plata? Si toda tu vida generaste plata y pagaste los impuestos, ¿por que tienes que seguir pagando más?”.

Para probar su punto dio un ejemplo: “Este no tienes ingresos, no tienes plata, no tenes nada, no tenes trabajo por un año. Tú en un año que no tengas plata, pagas igual por patrimonio. Hay muchísimos países que no entiendo porque sacan porcentajes anuales si ya pagaste”.