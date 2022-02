Kun Agüero siembra dudas sobre problema cardiaco que lo dejó fuera del fútbol

El Kun Agüero debió dejar el fútbol tras una falla cardiaca a dos meses de su arribo al FC Barcelona.

22 de Febrero 2022

El impacto mundial por el retiro inesperado del futbolista argentino Sergio "Kun" Agüero no cesa. Ahora, el ex jugador del FC Barcelona sembró dudas respecto las causas de la enfermedad cardiaca que forzó su retiro del balompié.

Agüero -quien debió dejar el fútbol el 15 de diciembre de 2021, a solo dos meses de su llegada al Barcelona- ha hecho noticia las últimas semanas tras su retiro del profesionalismo. Primero, tras sus comentarios del estado en que se encuentran las carreteras de Argentina y segundo, por sus críticas contra impuesto al patrimonio, lo cual le valió duros reproches del peronismo.

Sin embargo, Agüero volvió a hablar sobre la enfermedad que obligó su retiro en el peak de su carrera. El Kun todavía tiene dudas sobre lo que pasó en su cuerpo y maneja muchas teorías (sin respaldo médico).

El Kun y su enfermedad: “Algo muy raro”

"Lo que me pasó con el corazón fue muy raro y de golpe. No saben realmente por qué vino, yo voy a seguir investigando solo para saber la verdad. Siempre está la incógnita de si fue por el Covid-19 o por la vacuna. Yo estaba bien físicamente, algo raro pasó",comenta el Kun Agüero a TyC Sports, quien reveló que durante un entrenamiento detectó una anormalidad en su cuerpo.

El futbolista achacó el dolor a su retorno a los entrenamientos y al calor.

"En un entrenamiento también me pasó. Ya me venía sintiendo mal. Uno pensaba que era porque volvía a entrenar, pero era raro porque estuve en la Copa América. Sentía dolor muscular, me dolía mucho la cabeza y tenía mucha presión. Pensaba que era todo del calor", explicó el delantero, quien aún no acepta su salida obligada del fútbol.

Qatar 2022

"De vez en cuando se me viene a la cabeza la vuelta, pero claramente sé que no. Es como mirar algo que sé que no va a pasar, por lo menos por un tiempo", se lamenta el ex Independiente, quien no podrá jugar en el Mundial de Qatar 2022.

De todas maneras, el Kun conversó con dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para ser parte de la delegación, aún cuando no está confirmado el rol de Agüero, lo más seguro es que sea uno de los ayudante Lionel Scaloni.