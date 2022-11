LATAM Perú por accidente en Lima: "No sabemos qué hacía ese camión ahí"

LATAM Perú afirmó que el avión se encontraba en buenas condiciones. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 19 de noviembre 2022 · 10:16 hs

La empresa LATAM Perú entregó algunos detalles sobre el accidente registrado durante la tarde del viernes en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, que provocó la muerte de dos bomberos aeronáuticos, quienes se trasladaban en un camión que chocó con el avión.

Manuel Van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, entregó una declaración a la prensa local y dijo que la torre de control debería entregar las explicaciones sobre la presencia del vehículo en la pista de despegue.

"El procedimiento normal es que la pista es controlada por una torre de control que debe dar la autorización para cualquier ingreso a la pista de aterrizaje. Nosotros estamos esperando que las investigaciones esclarezcan este hecho", expresó en dichos consignados por RPP Noticias.

El ejecutivo aseguró además que la compañía no solicitó la asistencia de los bomberos aeronáuticos, precisando que el vuelo "estaba en condiciones óptimas para despegar, autorización y se encontró con un camión en la pista de aterrizaje".

"No sabemos qué hacía ese camión ahí (...) Yo he tomado conocimiento a través de los medios que había este simulacro. No hemos sido informado de ningún simulacro", aseguró.

Apoyo a los pasajeros

Junto con lamentar la muerte de los dos bomberos, LATAM Perú señaló que entregará todas las facilidades a los pasajeros que sufrieron problemas en sus vuelos debido a este accidente.

“Desde LATAM estamos dando las facilidades a los pasajeros para que puedan cambiar sus vuelos en los próximos días sin costo alguno. Estén atento a las reprogramaciones de los horarios y puedan chequear, mediante nuestras plataformas o la aplicación, para cambiar sus vuelos en los próximos días”, manifestó.

La Fiscalía del Callao anunció que investigará el caso, considerando incluso posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.