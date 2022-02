La historia de una mujer que visita todos los días el metro de Londres para escuchar la voz de su fallecido esposo

Oswald Laurence dejó un profundo vació en el corazón de la mujer. TWITTER/ELISTENDER10

Por: Gabriela Romo 05 de Febrero 2022 · 09:00 hs

Una conmovedora historia de amor ocurre a diario en el metro de Londres, cuando una mujer se sienta en el andén de una estación para escuchar a su esposo muerto.

Margaret McCollum visita todos los días la estación de Embankment para recordar a su difunto marido, el actor Oswald Laurence, quien grabó el anuncio "Mind the Gap, please", que en español podría traducirse como “Cuidado con la brecha, por favor”, en referencia al espacio que existe entre el vagón y el andén.

Corría el año 1950 cuando el intérprete grabó el anuncio, audio que se reproducía en todas las estaciones alertando a los pasajeros.

Sin embargo, tras la muerte del hombre el 2003 a los 86 años, este simple aviso en el metro pasó a tener un significado mucho más profundo para Margaret, quien a modo de homenaje, decidió visitar todos los días la estación de Embankment para poder así recordar al amor de su vida.

A pesar de ello, la rutina que Margaret McCollum había mantenido en los últimos años de su vida quedó quebrada luego que la voz de su esposo fuera reemplazada por una grabación digital el año 2012.

"Desde que murió, me sentaba y esperaba el próximo tren hasta escuchar su voz", dijo la mujer en una entrevista que concedió a BBC1 de Londres.

Con el dolor que le provocó la ausencia de la voz de su marido, Margaret se acercó a las oficinas del metro para averiguar qué había pasado.

Los empleados le contaron que en el nuevo sistema no podían reproducir la voz de Oswald, pero que buscarían la forma de grabarle un CD para ella.

“Nos conmovió mucho su historia, por lo que el personal localizó el registro y no solo realizaron una copia del anuncio para que ella pudiera tenerla, sino que están trabajando para poder recuperarlo en la estación Embankment”, aseguró un portavoz de la empresa.

En la actualidad casi todas las estaciones del metro de Londres tienen una voz digitalizada, a excepción de una. En Embankment, todavía se escucha a Oswald decir: “Mind the Gap, please. Mind the Gap, please".