La insólita declaración de amigo de atacante de Cristina Kirchner: "Lamentablemente no ensayó antes"

Los dichos del amigo de Fernando Sabag Montiel causaron la reacción de los entrevistadores.

Por: Sebastían Dote 02 de septiembre 2022 · 16:30 hs

Un amigo de Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de intentar matar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entregó una insólita declaración para explicar las motivaciones detrás del ataque frustrado, que causó conmoción política y social en el país vecino.

El individuo, que se identificó como Mario, fue entrevistado por la cadena televisiva TeleFe, en donde contó que el atacante de 35 años buscaba terminar con la vida de la ex presidenta peronista, lanzando una polémica frase.

“Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes”, comentó.

Los dichos del hombre causaron la reacción de los conductores del programa de noticias, en donde expresaron que “está diciendo una barbaridad”.

“Te quiero decir algo, porque hay cosas que no podemos dejar pasar en este momento. Recién dejaste pasar como que lamentablemente no había practicado, casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la mataran a la vicepresidenta”, señaló una de las periodistas.

Mario siguió con su postura y afirmó que “y por ahí significaría menos impuestos (…) si (la mataban) la convertían en mártir, iba a salir en los libros de historia y zafaba de todas las causas, así que menos mal que no le tiró”.

Un marginado

Más allá de su polémica frase, el amigo de Fernando Sabag Montiel entregó algunos detalles sobre su perfil, afirmando que “de tanto abuso que ha sufrido, explotó”, dando cuenta de situaciones como el bullying.

“Hay un montón de cosas que me terminan cerrando ahora. Siempre fue un paria y un marginado de los grupos, entonces era de esperar. No sé si en este nivel, pero era de esperar. Cuanta más represión, más revolución. Ya no tenía nada que perder”, comentó.

El sujeto manifestó además que “según él, siempre tuvo fierros (armas) y se iba a disparar al campo, pero como lo considerábamos mitómano lo dejábamos hablar”.