Maduro arremete contra Boric por criticarlo: "Ha surgido una izquierda cobarde"

Por: Equipo El Dinamo 10 de Febrero 2022 · 17:10 hs

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario de Perú, Pedro Castillo, quienes se mostraron críticos sobre el rumbo que está tomando su régimen.

Durante una entrevista al programa Con el mazo dando, conducido por el referente chavista Diosdado Cabello, el gobernante afirmó que desde la izquierda latinoamericana aparecieron líderes que “no tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana”.

“Todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente”, afirmó.

El líder de la dictadura venezolana calificó a los críticos como “una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen, y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí”.

La visión de Boric sobre la crisis venezolana

El presidente electo de Chile entregó sus definiciones sobre el régimen de Caracas durante una conversación por Zoom que mantuvo con el ex mandatario uruguayo José “Pepe” Mujica.

En aquella conversación, el líder de Apruebo Dignidad afirmó que en la nación sudamericana “ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal”.

“A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder”, señaló.

De todas maneras, el futuro mandatario precisó que en la compleja situación en Venezuela, “por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos”.