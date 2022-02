Nueva York levanta el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos

Un 74% de los habitantes de Nueva York está completamente vacunado. AGENCIA UNO / ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 10 de Febrero 2022 · 11:43 hs

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, levantó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos, aunque la medida seguirá vigente en las escuelas de todo el estado, al menos hasta principios de marzo, cuando se realizará una nueva evaluación de la situación en estos centros.

Hochul justificó la decisión gracias al descenso "tremendo" en el número de contagios diarios, y en los ingresos hospitalarios en hasta un 63%.

"¿Por qué pasa todo esto? Porque los neoyorquinos y las empresas han dado un paso al frente y han hecho lo correcto. Siempre les estaré agradecida por ser la razón por la que estas cifras han disminuido", destacó Hochul en conversación con CNN.

No obstante, la gobernadora precisó que las empresas cuentan con la posibilidad de imponer sus propias reglas en sus entornos de trabajo independientemente de la decisión estatal. "Queremos que sepan que cuentan con esa prerrogativa y que las personas que quieran seguir usando mascarillas puedan seguir haciéndolo", aclaró.

"Esta lucha no ha acabado. No nos vamos a rendir, esto no es un desarme. Seguiremos adaptándonos y respondiendo a las circunstancias a medida que vayan cambiando", ha dicho la gobernadora demócrata.

Actualmente, un 74% de los habitantes de Nueva York está completamente vacunado.