Nueva jornada de negociaciones entre Rusia y Ucrania terminó "sin avances"

El canciller ucraniano dejó en claro que Ucrania "no se rendirá".

Por: Rodrigo León 10 de Marzo 2022 · 08:10 hs

La cuarta jornada de negociaciones entre Ucrania y Rusia, que se realizó en Turquía, terminó “sin avances”, informaron las autoridades.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, confirmó que no se logró llegar a un acuerdo sobre un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol ni tampoco para un alto al fuego en esta localidad.

“He venido con un objetivo humanitario. Abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse”, declaró Kuleba.

Además, señaló que "la narrativa amplia que me ha transmitido es que (Rusia) seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable

Ante esta situación, el secretario de Estado quiso dejar en claro que “Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, apuntó en contra de occidente a la hora de hablar con la prensa, asegurando que “sabemos que nos traicionará de nuevo, como traiciona sus propios valores”.

En tanto, no descartó una futura reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, puesto que el primero está dispuesto a una cita que tenga “valor añadido” y que sea para lograr acuerdos.