OMS confirma la primera muerte por extraña hepatitis aguda infantil

17 pacientes han requerido trasplante de hígado debido a la enfermedad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 25 de Abril 2022 · 13:24 hs

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de la primera muerta asociada al nuevo y extraño brote de hepatitis aguda infantil detectado en al menos 11 países del mundo, cuyo origen aún está siendo investigado.

Según lo publicado por CNN, la víctima fue reportada en Reino Unido. Además, se consignó que 17 pacientes han requerido trasplante de hígado debido a la enfermedad, que ha impactado a niños y adolescentes de entre un mes y 16 años.

“Todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero no se detectan”, explicaron desde la entidad internacional.

Por el origen de la nueva hepatitis, la OMS precisó que “si bien el adenovirus es una hipótesis posible, se están realizando investigaciones para determinar el agente causal”.

En cuanto a la sintomatología, se indicó que en muchos pacientes se presentaron problemas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos "que precedieron a la presentación con hepatitis aguda severa", así como niveles elevados de enzimas hepáticas o alanina aminotransaminasa e ictericia.

La mayoría de los casos informados no tenían fiebre, dijo la OMS, y los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda, como los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, no se han detectado en ninguno de estos casos.

Minsal activó los protocolos

Chile aún no ha detectados casos de esta nueva hepatitis aguda infantil. A pesar de esto, se activó un protocolo para actuar frente al hallazgo de un paciente sospechoso.

"En Chile no se registran casos de hepatitis asociados a esta alerta. Nuestro país cuenta con un robusto sistema de vigilancia que ha sido activado para el monitoreo de estos casos en toda nuestra red asistencial", señaló Christian García, jefe de Epidemiología del Minsal.

El experto afirmó que “nuestro llamado es acudir a fuentes oficiales de información y a mantener las medidas de protección y de prevención de los virus que circulan en nuestro país con el lavado de manos, uso de mascarillas y ventilación de los lugares cerrados”.