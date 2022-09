Operación London Bridge: el protocolo que se activará si la reina Isabel II muere

La reina Isabel II se encuentra en reposo en el Castillo de Balmoral de Escocia. INSTAGRAM/ROYAL FAMILY

Por: Sebastían Dote 08 de septiembre 2022 · 10:27 hs

La reina Isabel II de Reino Unido encendió las alertas debido a problemas en su estado de salud, que la mantienen en reposo en el Castillo de Balmoral de Escocia, donde se encuentra en compañía de sus hijos.

El reporte del Palacio de Buckingham sobre la “preocupación” de los médicos sobre la condición de la monarca de 96 años hizo que se especularan con las acciones que se tomarían ante un eventual fallecimiento.

Lo cierto es que la casa real británica tiene un plan completo para el momento que el desenlace fatal se concrete, con pasos específicos para informar al pueblo sobre la muerte de la soberana, que ha permanecido en el trono por 70 años.

El operativo de seguridad, denominado como "London Bridge is down" (el puente de Londres ha caído), había sido reservado por varias décadas, pero se conoció gracias a un artículo publicado por The Guardian en 2017.

El operativo para la muerte de la reina

De acuerdo al protocolo, el momento en el que la muerte de Isabel II se produzca será denominado como “día D”. Lo primero que ocurrirá es que se realizarán llamados y se enviarán correos electrónicos a diversos funcionarios públicos con un mensaje tipo que dirá lo siguiente: “Estimados compañeros, es con tristeza que les escribo para informarles de la muerte de Su Majestad la Reina”.

Diez minutos después, las banderas Whitehall (la zona parlamentaria) deberán bajarse a media asta, Posteriormente la Casa Real dará a conocer la noticia de manera pública y amplia.

El parlamento del Reino Unido y las legislaturas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se suspenderán. El primer ministro en ejercicio -actualmente la primera ministra conservadora Liz Truss- será la primera en entregar una declaración sobre el tema.

La ropa de los presentadores de la BBC

Otro elemento anexo, y que se hizo visible durante este jueves, fue la ropa de los presentadores de la cadena BBC, el principal medio de comunicación de Reino Unido, el que deberá difundir la noticia de forma oficial.

A través de redes sociales se publicaron pantallazos de los presentadores y periodistas vistiendo completamente de negro. Además, el banner del sitio oficial de la cadena mediática cambió su formato con tonos oscuros.