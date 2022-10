Pablo Iglesias fracasa en su intento por ser profesor de periodismo en la Universidad Complutense: reprobó con un 4

Tras dejar la política activa, Pablo Iglesias sigue colaborando con varios medios de comunicación. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Rafael Carneiro 07 de octubre 2022 · 14:24 hs

Pablo Iglesias quería impartir clases de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, pero el ex vicepresidente del gobierno español y ex líder de Podemos no ha logrado adjudicarse el puesto de profesor asociado al que postuló. La razón es que obtuvo una calificación de 4 (de un máximo de 10), quedando en el quinto lugar de los siete presentados.

De acuerdo con lo adelantado por OK Diario, el puesto vacante era para el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información y se buscaba un perfil profesional y docente vinculado a la información en radio y televisión.

En este tipo de procesos de selección, la puntuación no se obtiene por medio de un examen, sino por los méritos profesionales y académicos de los candidatos, que serían la experiencia profesional, la experiencia docente e investigadora, y otros méritos relativos a acreditaciones académicas o magísteres.

En ese cómputo global, Pablo Iglesias logró 4 puntos, pero la ganadora fue la periodista Sandra Daviú, con 7,4 puntos.

Pablo Iglesias detalló hace unos meses su deseo de volver a la docencia en la Universidad Complutense al postular al concurso de dos puestos como profesor asociado, uno en Periodismo y otro en la Facultad de Políticas, donde ya trabajó.

Después de haber dejado la política

Tras dejar la política activa después de las elecciones de Madrid, el ex vicepresidente se incorporó a un grupo de investigación del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en 2021.

Además, colabora en varios medios de comunicación, como en la Cadena Ser compartiendo con la ex ministra socialista Carmen Calvo, y el ex ministro del PP, José Manuel García Margallo y mediante su propio podcast "La Base" en el diario Público.

Experiencia académica

Junto a su carrera política, Pablo Iglesias tiene una dilatada trayectoria académica, con un doctorado en Ciencias Políticas, una licenciatura en Derecho (ambas en la Universidad Complutense de Madrid) y otros estudios de postgrado, como un magíster en Humanidad por la Universidad Carlos III.