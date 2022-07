Papa Francisco se abre a la opción de renunciar y reconoce un genocidio

Luego de su viaje a Canadá, el Papa Francisco confesó su cansancio y se abrió a dejar su cargo VATICANO

Por: Luis Rivera 30 de julio 2022 · 15:35 hs

Después de su gira por Canadá, el Papa Francisco confesó que una renuncia a su cargo es una posibilidad después de que su salud se deteriora en el último tiempo. El pontífice de 85 años (17 de diciembre de 1936) sostuvo que por ahora no es una opción real, pero no la descarta en un corto periodo.

“No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado”, confesó el argentino, quien se ha dejado ver muy agotado y en silla de ruedas.

“Creo que debo limitarme un poco con estos esfuerzos… Se puede cambiar de Papa. Se puede cambiar, no es un problema”, complementó haciendo alusión a su antecesor Benedicto XVI, quien abdicó cuando tenía su misma edad en 2013.

En el calendario de Jorge Mario Bergoglio aparecen giras por Kazajistán en septiembre y, posiblemente, un viaje a Ucrania en esas fechas. También tiene contemplado estar, hasta antes de 2023, en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. “Buscaré seguir haciendo viajes y estar cerca de la gente, es mi modo de servir”, lanzó.

Genocidio canadiense

En paralelo a estas frases que ratifican la posibilidad de dejar su pontificado, Francisco se dio un tiempo para comentar su presencia en Canadá. Uno de los puntos que tocó fue una deuda que el Gobierno de ese país trabaja para saldar con sus pueblos originarios.

“No pronuncié la palabra en Canadá, porque no se me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio. Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, cambiar la mentalidad, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio”, repitió.