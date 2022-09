Petro, desafiante ante la ONU, pregunta si la cocaína es más dañina que el petróleo y el carbón

Gustavo Petro participó de su primera Asamblea General de la ONU desde fue electo.

Por: Rafael Carneiro 20 de septiembre 2022 · 14:14 hs

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo su primera intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, este martes por la mañana. Fue el quinto mandatario en hablar en el encuentro de los jefes de gobierno del mundo y en su discurso dijo que cocaína es menos dañina que el carbón y el petróleo.

Petro quiso abrir “una discusión mundial”, con EE UU como principal aliado, sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la política mundial respecto a las drogas ilícitas, para pasar de la guerra a una mirada más “holística”, que incluya su regulación.

El actual presidente colombiano también planteó en su discurso la necesidad y la urgencia de acciones frente a la amenaza de la crisis climática.

“Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruid la planta que mata gritan desde el norte, pero la planta no es sino una planta más de los millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva”.

De manera desafiante y un todo bastante sonoro para un espacio diplomático, Gustavo Petro señaló a los países ricos y al funcionamiento de la sociedad contemporánea de destruir la selva con sus adicionales a las drogas y al consumo. “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, preguntó.

Guerra en Ucrania

Gustavo Petro concluyó su intervención solicitando a Rusia y Ucrania a hacer la paz. “Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones. Sin justicia social, no hay paz social”, manifestó.