Por qué una youtuber argentina llora al comprar en supermercado chileno

"Estoy muy contenta de estar acá", dijo la influencer de Modo Turista.

Por: Gabriela Romo 27 de octubre 2022 · 17:27 hs

Unas de las influencer del programa argentino Modo Turista, se puso a llorar en medio de las compras en un supermercado chileno.

El registro que se viralizó pertenece al canal de YouTube, Modo Turista, cuyas protagonistas y conductoras son Peli y Eli, dos trasandinas que se dedican a viajar y compartir sus experiencias en las redes sociales.

“Volvimos al supermercado chileno y Peli fue en busca del mazapán. Alucinamos con todas las variedades y marcas que encontramos. Además vimos un montón de productos importados”, señalan en la descripción del video que ya tiene casi 20 mil reproducciones.

Mientras las youtubers recorrían el supermercado Jumbo, Eli grababa cada reacción de su amiga, quien a su vez tomaba, miraba y olía los productos para explicar distintas curiosidades sobre estos.

En el pasillo de los chocolates de mazapan donde Eli miró a Peli y se percató que esta tenía los ojos rojos y con lágrimas.

"¿Estás llorando?", preguntó Eli, a lo que Peli respondió “estoy muy contenta de estar acá, lloro de emoción. Me voy a comprar los mazapán”. “Acá hay mucho mazapán, no puedo creer que haya una góndola solo de mazapán”, decía Peli impactada.



“Necesito vivir acá. Queremos descubrir productos nuevos que no están en Argentina. Nos llama mucho la atención la variedad que hay acá. Chocolate belga, alemán y suizo; nunca habíamos visto algo así, mucho chocolate que no hemos visto nunca. Los vamos a llevar", dice Eli con una emocionada voz.

“Se sufre porque no puedo llevar todo lo que quiero. En Argentina solo hay chocolates de sabores tradicionales…acá hay mezclas que nunca se habían visto. Estoy flipando. Esto es increíble”, agrega Peli.