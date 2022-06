¿Qué es la Cumbre de las Américas y qué temas trata?

El Presidente Boric arribó este martes a la Ciudad de Los Ángeles para participar de la Cumbre de Las Américas. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 07 de junio 2022 · 11:46 hs

La IX Cumbre de las Américas comenzó esta semana con Estados Unidos como anfitrión y con Los Angeles como sede de esta versión.

Ante un clima inestabilidad geopolítica, este año, la instancia tiene como enfoque “Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

Son reuniones entre los jefes de Estado y de gobierno de los países de América. La instancia se realiza desde 1994 para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental.

Este año, la Cumbre de las Américas comenzó en Los Ángeles con la apertura del Foro de la Sociedad Civil en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"La Cumbre de las Américas reúne a los líderes de los países de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. La Cumbre, y sus foros de partes interesadas, promueven la cooperación hacia un crecimiento económico y una prosperidad inclusivos en toda la región, basados en nuestro respeto común por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa", indicó el Departamento de Estado de EE.UU.

¿Cuánto dura la Cumbre de las Américas?

Este año, la Cumbre de las Américas se realizará la semana del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Estados Unidos también albergó el primer encuentro que tuvo lugar en 1994 con Bill Clinton como presidente.

¿Qué países no estarán en la IX Cumbre de las Américas?

Estados Unidos decidió no extender invitaciones a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que “no cumplen con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana”.

Tras el anuncio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su par boliviano, Luis Arce, rechazaron la invitación.

"No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América. No puede haber cumbre si no participan todos los países'', dijo López Obrador.

El presidente de Chile, Gabriel Boric indicó que la exclusión de estos países es un “error” y agregó que “no es el camino y no ha dado resultados históricamente”.

“Cuando EEUU pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen y eso creemos que es un error y lo vamos a decir en la cumbre, sin por un momento dejar de levantar nuestra voz para defender los derechos humanos”, afirmó Boric respecto a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.