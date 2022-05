Récord Mundial: Auto Eléctrico alcanza altitud de 5.816 msnm apoyado por infraestructura de Enel X way

La propulsión eléctrica tiene incluso una ventaja a tales altitudes porque no depende del oxígeno del aire. Enel

Por: Camila Luengo 23 de mayo 2022 · 18:34 hs

Tras un largo periodo de pandemia, la comunidad de Quetena, al pie del volcán Uturuncu, en Bolivia, restauraron la carretera del macizo para el turismo. Es allí donde el conductor profesional de larga distancia Rainer Zietlow y su equipo de tres personas pusieron la mira: la carretera minera más alta del mundo y aún transitable.

"Nuestro objetivo era demostrar que la movilidad eléctrica es capaz de ofrecer un alto rendimiento incluso en altitudes extremas", afirmó Rainer Zietlow. Agregó que "la propulsión eléctrica tiene incluso una ventaja a tales altitudes porque no depende del oxígeno del aire. Fue muy bueno poder utilizar la infraestructura wallbox de ENEL X Way en nuestro camino hacia el volcán ".

El 21 de abril, el dueño de CHALLENGE 4 Gmbh y su equipo salieron desde Santiago, viajaron por Argentina hasta llegar a Bolivia en el Wolkswaagen ID. 4 GTX y en un Volkswagen Amarok de GAMMA como vehículo de apoyo. Tras una semana, llegaron al campamento base de Quetena Chico.

El Volkswagen ID.4 GTX tiene una batería de 77kWh (netos), lo que supone una autonomía de unos 340 km. En su camino hacia el Uturuncu, el equipo pudo contar con la infraestructura de carga de ENEL X Way en los tres países que recorrió (Chile, Argentina y Bolivia).

En 2020, el socio energético del proyecto, ENEL X Way, instaló cargadores cada 150 km a lo largo de la ruta para la travesía en moto eléctrica "The Long Way Up" del actor escocés Ewan McGregor.

“Como Enel X Way en Chile, tenemos un único foco de acción: acelerar la transición a una movilidad más sostenible. Nuestro compromiso es con la electromovilidad y estamos felices de ser socios de este proyecto que hoy bate un nuevo récord mundial. La movilidad eléctrica es una realidad que cada vez penetra más y más en distintas esferas y rubros”, aseguró Jean Paul Zalaquett, gerente general de Enel X Way Chile.

Este lunes, un representante de Guinness entregó a Rainer Zietlow el certificado del Récord Mundial Guinness en la Embajada de Alemania en La Paz. Además, Rainer Zietlow, mediante CHALLENGE4, apoya a la Aldea Infantil SOS de La Paz con su recorrido de récord mundial.