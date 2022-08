Rey de España envuelto en otro bochorno protocolar: el imprevisto homenaje al sable de Simón Bolívar

En Chile, el Rey Felipe VI se atrasó para la ceremonia de investidura en marzo de este año. Desde la casa real explicaron que la comitiva del monarca siguió todas las indicaciones del protocolo chileno. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Rafael Carneiro 09 de agosto 2022 · 17:23 hs

El rey de España, Felipe VI, no se levantó ante la llegada de la espada del libertador Simón Bolívar a la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a diferencia de otros mandatarios presentes en la ceremonia. La actitud generó polémica.

De acuerdo con Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, “la espada de Bolívar es un símbolo interesante, pero no representa a Colombia ni a ninguna institución, por lo tanto no veo por qué el Jefe del Estado tiene que levantarse para hacer un reconocimiento”, afirmó al medio español La Razón.

Podemos, partido de izquierda radical y que es parte del gobierno de coalición de España, criticó el rey y solicitó que Madrid pida disculpas.

"La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave", publicó en su cuenta de Twitter el partido este lunes por la noche. Podemos es una formación abiertamente republicana y crítica de la monarquía.

El gobierno español ha pedido no quedarse en "temas intrascendentes", como la decisión del rey Felipe VI de permanecer sentado, en vez de en las buenas relaciones bilaterales.

"Yo no sé si me pasa una espada por delante, si me levante o no", afirmó a la radio pública RNE el ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, quien consideró que pedir que Madrid se disculpe es "absolutamente disparatado y desproporcionado".

"Son estas polémicas veraniegas y que sirven para que algunos marquen una especie de posición política, pero yo no le daría la importancia o la trascendencia que se le está dando", añadió Iceta.

Atraso en Chile y el surgimiento del “Merluzo”

Durante una entrevista para el programa Las Caras de La Moneda, de Canal 13, en marzo, el presidente chileno Gabriel Boric expresó su molestia por el atraso del rey Felipe VI, lo que llevó a postergar alrededor de 30 minutos la ceremonia de investidura en el Congreso Nacional durante el cambio de mando presidencial de Chile.

"Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado, pero bueno, son cosas que pasan", comentó en la época.

Desde España, aseguraron que la delegación invitada "siguió en todo momento las indicaciones del protocolo y seguridad chilena, que son quienes marcan el ritmo de llegada de las caravanas".

"De hecho, la caravana con la delegación española estuvo esperando en fila, detrás de otras, hasta que protocolo y seguridad dieron la instrucción de que ya se podía acceder", agregaron en la ocasión.

Como consecuencia de este episodio, en España surgió el particular apodo de “merluzo” para Boric. En el programa español “Herrera con COPE”, conducido por el periodista y locutor de radio, Carlos Herrera, el apodo apareció por primera vez. De esa manera el conductor se refirió al mandatario chileno, luego que este criticara al Rey Felipe VI por su retraso.

Segpun la RAE (Real Academia Española), merluzo sería una palabra de uso coloquial en España para referirse a un "hombre bobo, tonto o poco hábil”.