Rishi Sunak será el nuevo primer ministro de Reino Unido

Rishi Sunak se desempeñó como ministro de la Hacienda desde 2020 hasta julio pasado.

Por: Rafael Carneiro 24 de octubre 2022

Este lunes, el ex ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak, se convirtió en el sucesor de Liz Truss como líder del Partido Conservador y, después de una audiencia con el rey Carlos III, se convertirá en el nuevo primer ministro del país.

Luego que la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, se retirara de la carrera por ser la líder del partido, Sunak se convirtió en la primera persona hindú practicante en ser líder del Partido Conservador, en una ruptura histórica de Reino Unido con el pasado, ya que India fue colonia británica.

El Comité 1922, que agrupa a los diputados sin cargos ministeriales, organizó este proceso después de que Liz Truss anunció su dimisión el pasado jueves, luego que su programa fiscal provocara fuertes turbulencias en los mercados financieros.

Superación de la profunda crisis económica

Rishi Sunak dio a conocer este domingo sus aspiraciones por llegar a Downing Street 10 a través de su cuenta en Twitter con un mensaje en el que afirmó que Reino Unido afronta una “profunda crisis económica” y que su objetivo es superar esta situación, así como unir a su partido.

"La elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser su próximo primer ministro y líder del Partido Conservador", escribió en su mensaje.

Rishi Sunak sumó apoyos después de que el ex primer ministro Boris Johnson anunciara anoche que no se presentaría a las primarias. Johnson señaló que "no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de forma efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".