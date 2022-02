¿Se pagan impuestos al patrimonio en Chile?

Actualmente en el Congreso de Chile se encuentra una reforma constitucional para implementar, por una única vez, un impuesto al patrimonio. AGENCIA UNO

Por: Gabriela Romo 18 de Febrero 2022 · 17:29 hs

Luego que el reconocido ex futbolista, Sergio Kun Agüero, criticara el impuesto al patrimonio, se generó un amplio debate sobre cómo funciona el impuesto a la riqueza en Argentina y el mundo.

“Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los impuestos, ¿por qué tienes que seguir pagando más?”, cuestionó el campeón de América en una transmisión en Twitch.

Desde su casa en Inglaterra, el futbolista argentino se mostró “no convencido” que “algunos países” cobren impuestos a las rentas y también al patrimonio, como es el caso de la Argentina.

“Lo que no me convence es que se pague un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Si tu estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? Si toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ¿por qué tienes que seguir pagando más?”, criticó.

¿Qué es el impuesto al patrimonio?

El impuesto sobre el patrimonio, también llamado a la riqueza o a la fortuna, es un impuesto que se aplica individualmente sobre el patrimonio personal de las personas y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto.

Sus partidarios destacan que ayuda a la redistribución de la riqueza, mientras que sus detractores critican que no logra este objetivo y con frecuencia empobrece a los países por la expatriación de capitales.

¿Se paga impuestos al patrimonio en Chile?

Actualmente en el Congreso de Chile se encuentra una reforma constitucional para implementar, por una única vez, un impuesto al patrimonio de las personas de mayores ingresos, los conocidos como "súper ricos".

Este impuesto está pensado en quienes tienen un patrimonio en Chile superior a los US$22 millones con un pago de un tributo de 2,5%.

El esquema propuesto se focaliza en un grupo muy reducido de personas que llegan al 0,07% de la población adulta.

¿Cuánto impuesto se paga en Argentina?

Con el nombre de "Impuesto a los bienes personales", el impuesto al patrimonio bruto es para personas naturales y jurídicas localizadas en Argentina.

Eso incluye inmuebles, automóviles, billetes (en peso y moneda extranjera), cuentas corrientes bancarias y saldos de fondos comunes.

Para los bienes en el país la tasa impositiva va desde 0,5% hasta 1,25% y para los bienes en el exterior varía entre el 0,7% y el 2,25%.

En paralelo, en diciembre de 2020, Argentina aprobó la ley de Solidaridad y Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, un impuesto único destinado a ayudar a cubrir los costos de la pandemia del COVID-19.

Esta medida se aplicó a las 12.000 personas más adineradas de Argentina que corresponden a un 0,02% de la población que declaró activos por más de 2,5 millones de dólares. Según las cifras del Ejecutivo que preside Alberto Fernández, el año pasado se recaudaron US$2.400 millones.

Tras la polémica por los dichos de Sergio Kun Agüero, el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de Argentina, Roberto Arias, defendió el impuesto al patrimonio en el país trasandino.

"Muy bueno esto de El Kun Agüero. En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales (sí pagan altos impuestos a los inmuebles y automotores)", explicó Arias.

¿En Uruguay hay impuesto a la riqueza?

Sí, y se llama Impuesto al Patrimonio (IPAT) que grava el patrimonio neto de personas naturales y jurídicas localizadas en Uruguay.

Incluye activos como dinero en efectivo, metales preciosos, créditos a favor del contribuyente, vehículos, inmuebles, casa habitación y muebles.

Para personas físicas y núcleos familiares residentes en Uruguay va del 0,4% al 0,7%.

¿Cómo funciona el impuesto al patrimonio en Colombia?

En Colombia, el impuesto al patrimonio es para quienes tienen sus bienes en el país, ya sean neto personas naturales y jurídicas.

Se calcula tomando el patrimonio total bruto menos las deudas. Incluye los bienes en el exterior y la versión actual de la ley aplica desde 2019 a 2021.

Tiene una tasa única de 1% para los patrimonios netos superiores a US$1,5 millones.