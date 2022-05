Soldado ruso juzgado en Ucrania recibe cadena perpetua por crímenes de guerra

Zelenski afirmó que entre 50 y 100 ucranianos han muerto al día en la región de Donbass.

Por: Rafael Carneiro 23 de mayo 2022 · 09:41 hs

Un tribunal de Kiev condenó a cadena perpetua a un sargento ruso de 21 años imputado por crímenes de guerra. Ese es el primer veredicto de este tipo en Ucrania desde que empezó la invasión rusa al país el 24 de febrero.

“El tribunal halló que Vadim Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua”, afirmó el juez Sergiy Agafonov. El militar admitió durante el juicio que había matado a un civil de 62 años en los primeros días de la invasión rusa en el noreste de Ucrania.

Shishimarin, quien solo hablaba ruso durante la audiencia, estaba acompañado por un intérprete que traducía al ucraniano sus declaraciones y las de otros participantes.

De acuerdo con la acusación, “él ejecutaba una orden criminal y era muy consciente de ello”, afirmó uno de los fiscales, quien también expuso que Vadim Shishimarin estaba al mando de una pequeña unidad dentro de una división de tanques cuando su convoy fue atacado.

Mientras tanto, la defensa sostuvo que Shishimarin no era culpable por los crímenes de los cuales era acusado. “Pido que absuelvan a mi cliente", dijo Viktor Ovsianykov, abogado del imputado.

El abogado aseguró que su cliente no quería ejecutar la orden de disparar, aduciendo que en un primer momento no había obedecido. La defensa del militar también subrayó que él se había entregado voluntariamente a las fuerzas ucranianas y que no negaba los hechos. Afirmó que el soldado solo intentaba salvar la vida, y descargó la responsabilidad de lo que hizo en sus superiores.

Guerra en Ucrania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, volvió a divulgar públicamente cifras de las víctimas de su país. Ayer afirmó que entre 50 y 100 ucranianos han muerto al día en la región de Donbass, donde las operaciones militares rusas se han concentrado en las últimas semanas.

El mandatario no especificó si la cifra es referente solo a los descensos o se incluye a civiles. Zelenski divulgó la información durante una conferencia de prensa al lado del presidente polonés Andrzej Duda, que hizo una visita a Kiev y habló en el Parlamento.