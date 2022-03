Testigo de ataque en Ivano-Frankivsk relata desde Ucrania: "Cada hora con vida es como unas vacaciones. Tengo miedo, no sabemos qué hacer”

Testigos relataron a EL DÍNAMO el ataque de misiles rusos de este domingo sobre la provincia ucraniana de Ivano-Frankivsk

Por: Carlos Saldivia 13 de Marzo 2022 · 10:45 hs

“Esta mañana a las 6 am nos despertamos con el estruendo de una serie de explosiones. Putin quiere destruir Ucrania por completo y nada lo detendrá. Cada hora con vida es como unas vacaciones. Tengo miedo, y no sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos qué hacer”.

Así relató el ataque de hoy a EL DÍNAMOla ucraniana Tanya Ivanova, desde la ciudad de Ivano-Frankivsk, cuya provincia limita con Hungría y se encuentra a 80 kilómetros de Rumania, ambos países miembros de la OTAN.

La alianza militar, que agrupa a 27 países de Europa, contempla un pacto de asistencia recíproca en caso de ataque contra uno de sus miembros. Ello a generado inquietud internacional ante la posibilidad de que misiles rusos alcancen, por error o no, el borde de los países de la OTAN.



Según relató a EL DÍNAMO eran las cinco de la mañana y nevaba este domingo, cuando en Ivano-Frankivsk comenzaron a sonar las alarmas anunciando a los civiles que se refugiaran en los sótanos ante un bombardeo de misiles sobre la ciudad ucraniana.

El objetivo, según explican testigos desde un búnker subterráneo donde permanecen junto a más de 20 personas, era un aeropuerto militar, que se encuentra al lado de un aeropuerto comercial.

Según explicaron fuentes del aeropuerto, es una estrategia rusa para evitar que aviones de la OTAN pudieran aterrizar en la terminal en caso de enviar ayuda humanitaria así como también destruyen la posibilidad de una respuesta heladería ucraniana para mermar el asedio ruso sobre la capital ucraniana.

El ataque supone el segundo día consecutivo de ofensiva rusa contra esta área ucraniana. El alcalde de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, según recoge el periódico local Kyiv Independet, ha pedido a la población que vive cerca del aeropuerto que abandone sus casas y busque un lugar seguro.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que en la madrugada, los “bombarderos enemigos también atacaron con misiles de crucero las ciudades de Lutsk y Dnipro”, a 50 kilómetros de frontera con Polonia.