Trabajadora del Comité Organizador del Mundial de Qatar fue condenada a 100 latigazos tras ser abusada

19 de Febrero 2022

Una terrible situación enfrentó una trabajadora del Comité Organizador del Mundial de fútbol de Qatar, Paola Schietekat, quien denunció haber sido abusada sexualmente y terminó recibiendo un castigo consistente en 100 latigazos.

Todo comenzó el 6 de junio del 2021 mientras Paola Schietekat se desempeñaba en la Supreme Committee for Delivery and Legacy, empresa encargada de organizar el próximo mundial de 2022.

La mexicana licenciada en relaciones internacionales y derecho internacional contó que un conocido de ella de origen latino ingresó a su departamento durante la noche y la agredió sexualmente.

Tras el ataque, Paola Schietekat acudió hasta le embajada de su país en Qatar para pedir la ayuda del consul Luis Ancona, quien intercedió por ella ante las autoridades locales.

La condena de los 100 latigazos contra trabajadora de Qatar 2022

En ese momento a Schietekat le dieron tres opciones. La primera era no hacer nada, la segunda solicitar una orden de alejamiento en contra de su atacante y la tercera entregar los datos y denunciarlo formalmente.

Sin embargo, al dar curso a su tercera alternativa, la mexicana pasó de victima a victimaria. Eso porque su agresor sexual aseguró ante la policía que mantenían una relación sentimental fuera del matrimonio, lo que es penado y castigado en Qatar.

“De un momento a otro, mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde tuve un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital, mientras que, bajo mi abaya, la túnica que me recomendaron usar para parecer una mujer de buena moral seguían las marcas, moradas, casi negras”, contó a la prensa internacional.

Producto del procedimiento policial que inició su agresor, Paola Schietekat debió entregar el teléfono celular que portaba para un peritaje. Eso sí, antes del fin de la investigación, la trabajadora del mundial de Qatar 2022 logró trasladarse a Mexico con ayuda del Comité Organizador.

Una vez en su país de origen recibió una notificación: fue condenada en Qatar a 100 latigazos y siete años de cárcel.

“La directora de asuntos internacionales del Comité Supremo revisó con el Ministerio del Interior si yo tenía una prohibición de viaje que me impidiera salir del país y presionaron para que quitaran ese obstáculo. Yo no podía salir porque estaba bajo investigación. Nunca había respirado con más alivio que cuando me sellaron el pasaporte. En México paró la adrenalina y empezó un proceso más lento, aunque igual de complejo y doloroso”, relató Schietekat.

La mujer tendrá su última audiencia en Qatar el próximo 6 de marzo, sin embargo, no puede regresar al país del Medio Oriente porque está vigente la orden de arresto en su contra. Según relató, espera que las autoridades mexicanas colaboren con su caso y pueda regresar a Qatar para seguir trabajando.