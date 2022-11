VIDEO - Balacera dejó una persona fallecida y varios heridos durante concierto de Danny Ocean en México

Una mortal balacera ocurrió a metros de donde se había presentado el cantante venezolano Danny Ocean.TWITTER DANNY OCEAN

Por: Esteban López Á 26 de noviembre 2022 · 13:25 hs

Una persona falleció y otras 8 resultaron heridas producto de una balacera perpetrada la noche de este sábado en el estado Michoacán, específicamente en la capital del estado,Morelia, México. La situación se produjo a solo metros donde el cantante de reguetón, Danny Ocean culminaba su presentación en la Plaza Monumental de Morelia.

Según las primeras informaciones, un grupo de sujetos armados comenzó a atacar a varias personas que se encontraban al interior de unas camionetas, las cuales se encontraban cercanas donde se estaba presentando el cantante venezolano.

Varios videos comenzaron a circular por las redes sociales donde se aprecian los estruendos y las personas heridas producto de los disparos.

Respecto a la situación, Danny Ocean publicó a través de sus redes sociales un mensaje para referirse a lo sucedido. “No entiendo porqué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes”. Por ahora, se desconocen más detalles de la balacera y quienes serían los perpetradores.

Momentos de la balacera

Las personas que asistieron al concierto del cantante venezolano Danny Ocean, estaban comenzando a retirarse de la Plaza Monumental de Morelia cuando comenzaron los disparos. Muchas personas tomaron sus celulares para grabar la grave situación y como la gente se resguardaban en el recinto donde minutos antes, el reguetonero se presentaba en vivo.