Wali, el francotirador más letal del mundo se unió al ejército de Ucrania

El francotirador forma parte de la llamada “legión extranjera para la defensa territorial de Ucrania”.

Compartir











Por: Gabriela Romo 11 de Marzo 2022 · 13:37 hs

Uno de los francotiradores más letales y temibles del mundo se unió al Ejército de Ucrania para combatir en la guerra contra Rusia.

Luego de responder al llamado del presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, para que voluntarios extranjeros viajen al país para ayudar en la guerra, el ex militar canadiense de 40 años, apodado “Wali” (“guardián” en árabe), quiso aportar su experiencia en Irak, Afganistán y Siria e ingresó a Ucrania desde Polonia con un grupo de veteranos

“Quiero ayudarles. Es tan simple como eso. Tengo que ayudar porque hay gente aquí que está siendo bombardeada solo porque quiere ser europea y no rusa", dijo el ex soldado que no entrega su nombre para proteger la identidad de su familia.

El canadiense dijo que se perderá el primer cumpleaños de su hijo que está en casa con el resto de su familia, esa será la “parte más difícil”.

“Legión extranjera para la defensa territorial de Ucrania"

“Wali” proviene del 22º Regimiento Real Canadiense, tiene experiencia de combate en Kandahar durante la Guerra de Afganistán entre 2009 y 2011, y también estuvo presente en Irak en 2015 para ayudar en la lucha contra las fuerzas del Estado Islámico.

Según indicó el Daily Mail, el francotirador, que forma parte de la llamada “legión extranjera para la defensa territorial de Ucrania”, estaría en Kiev junto al resto de los voluntarios.

El canal Nexta reveló que “la productividad media de francotirador es de 7 hombres al día. En el tipo frontal como el ucraniano, la productividad puede alcanzar hasta 10. ”Wali" puede proporcionar hasta 40 muertes por día".