Youtubers argentinas descubren la conexión entre Valparaíso y Julio Cortázar

Las mujeres quedaron fascinadas con los paisajes porteños.

Por: Gabriela Romo 28 de octubre 2022 · 12:41 hs

Las protagonistas del programa argentino Modo Turista, que se transmite a través de Youtube, publicaron un video mostrando las bondades de Valparaíso.

“¡Qué hermoso lugar!”, comenzaron diciendo las influencers, que hace unos días terminaron llorando en un supermercado Jumbo de Santiago en Chile al ver la variedad de productos.

“Subir los ascensores sale muy barato y puedes encontrar la vista más maravilloso de puerto”, dice Eli, una de las trasandinas, aunque a su vez lamentaron lo cansador que es subir los cerros.

“Seguimos subiendo. Valpo agita”, señaló Peli mientras subía caminando el cerro por la “escalera de los deseos”.

“Algo que les quiero contar que me parece re lindo es lo que pasa con los perritos. Acá los callejeros son patrimonio de Valparaíso. Los cuidan, les dan camita y lo más importante es que no se les puede hacer daño. Acá si tú lastimas a un perrito callejero vas preso porque son patrimonio”, destacó la argentina.

“Esta plaza es muy linda, se llama Joaquín Edwards Bello y a pasos está la casa que le dicen Casa Mentirosa… al entrar pareciera que tiene solo un piso, pero luego que la recorres quedas impactado porque tiene tres pisos y es hermosa además de un patio abajo. Esto es increíble de Valparaíso, que puedes encontrar este tipo de casas que al estar en cerro las hace maravillosas", indicó Eli.

La conexión entre Valparaíso y Julio Cortázar

En medio del recorrido por la “escalera de los deseos”, las argentinas conocieron la casa de Osvaldo Hernán Rodríguez Musso, más conocido como el “Gitano Rodríguez”, un cantautor porteño.

Impactadas con la amplitud de la vivienda, una de las trasandinas señaló: “En esta casa vivía uno de los cantautores más reconocido de Valparaíso, El Gitano Rodríguez, quien escribió un poema que luego se convirtió en canción que decía ‘yo nací pobre y siempre tuve miedo a la pobreza'. Pero luego alguien lo corrigió y le dijo: ’A ver pará… si viviste en esta casa, no naciste pobre', a lo que Rodríguez respondió: 'yo no nací pobre y siempre le tuve miedo a la pobreza".

“Como siempre no, uno ve la pobreza según su óptica. Además, el Gitano Rodríguez era amigo de Julio Cortázar (destacado escritor argentino), quien le dedicó algunas palabras. Esa es una conexión que tenemos entre Chile y Argentina con Julio Cortázar y el Gitano Rodríguez”, expresaron las youtubers.

Llanto al vitrinear en un supermercado chileno

En uno de los últimos capítulos de su canal de Youtube, Eli y Peli, recorrieron un supermercado Jumbo en Santiago de Chile.

Allí derramaron un par de lágrimas ante el asombro que les provocó la cantidad y variedad de productos que venden en el país.

“Estoy muy contenta de estar acá, lloro de emoción”, dijo Peli emocionada al ver la cantidad de chocolates de mazapán que son sus favoritos.

“Sí, descubrir esos productos que no están en Argentina y nos llaman la atención. Esta vez no puedo resistir. Acá hay mucho mazapán. No puede ser que haya una góndola llena de mazapán. Miren este mazapán”, agregó atónita.