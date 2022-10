Zona de Estrellas ya le encontró reemplazante de lujo a Raquel Argandoña

Zona de Estrellas ya tiene al reemplazo de Raquel Argandoña. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 28 de octubre 2022 · 15:55 hs

La influencer Daniela Aránguiz reemplazará a Raquel Argandoña en el panel del prograsma Zona de Estrellas, según confirmó el canal Zona Latina a través de las redes sociales.

La señal televisiva informó que el nuevo rostro se incorporará al programa de farándula a partir del próximo miércoles 2 de noviembre.

Zona Latina compartió algunas declaraciones de la aún esposa de Jorge Valdivia, quien indicó que "me siento muy feliz de participar en este proyecto, sé que habrá buena onda, porque hay amigos trabajando en el equipo. Tengo muchas ganas de volver con todo a las pistas",

Daniela Aránguiz justificó su llegada a Zona de Estrella al apuntar "que siento que es un programa que ha crecido bastante, porque tienen rostros potentes. Es uno de los pocos programas buenos de espectáculos que queda".

"Y porque siento que seré un real aporte en este tremendo panel", puntualizó.

Más protegida

La ex Mekano aseguró que no le complica estar más expuesta en un programa de espectáculo, dada la mediática separación que mantiene con su marido.

Así, Daniela estimó que "me sentiré mucho más protegida dentro de un programa de este corte. Al ser una persona pública, y no solo yo, incluido el panel, nos sentimos más protegidos y apapachados. Creo que estaré muy cuidada dentro de Zona de Estrellas", planteó.

En ese mismo sentido, reconoció que la conformación del panel fue muy importante para decidirse a volver a la televisión, en particular por la posibilidad de compartir con Adriana Barrientos y Manu González, por ejemplo.

"Lo que más me gustó del programa y uno de los motivos por los que acepté, es por el elenco, porque hay dos grandes amigos míos", admitió de inmediato.

Y añadió que "tuve la oportunidad de compartir con Mario Velasco en 'La Divina Comida' y nos llevamos demasiado bien".

"El panel es pura buena onda. Y a los que no conozco, el tiempo me ayudará a eso. Espero llevarme bien con todos y sí, me siento como en casa, 100%", agregó a continuación.

Daniela Aránguiz dijo que su rol en el programa será el de ser ella misma. "Lo que haré: ser sincera, espontánea y aportar con un granito de arena a lo que ya tienen, que es un elenco espectacular".

"Trataré de hacer las cosas de la mejor manera y por supuesto, no ofender a nadie con la verdad, con mi verdad, porque nadie es dueño de la verdad absoluta", concluyó.⠀