Colón aclara polémica tras denuncia de Iván Moreira de “lucrar con la violencia”

La empresa de cuadernos Colón salió al paso de los cuestionamientos realizados por el senador UDI Iván Moreira, quien los acusó de “lucrar con la violencia” a través de su línea de arte urbano.

“Algunas empresas son capaces de transformar la violencia en un bien de consumo. Lucrando con la violencia. Cero responsabilidad social corporativa”, sostuvo el legislador en la red social.

Asimismo añadió: “Ténganlo presente los que compren útiles escolares: no compre Cuadernos Colón. Esto es incitar a la violencia o al menos aprovecharse de ella. No me vengan con la excusa que es sólo graffiti”.

La particular acusación de Moreira fue incluso replicada por Axel Kaiser, quien calificó las tapas de Colón como el reflejo de “la descomposición cultural profunda que afecta a Chile y por qué el problema será tan difícil de corregir”.

“Si es real, resulta lamentable que empresas creen una imagen heroica de la delincuencia, el resentimiento y la subversión”, agregó Kaiser.

Este cuaderno refleja la descomposición cultural profunda que afecta a Chile y por qué el problema será tan difícil de corregir. pic.twitter.com/7TrJGoUNUm — AXEL KAISER (@AXELKAISER) February 17, 2020

Frente a esto, la empresa debió aclarar que “desde 2014 Colón ha mantenido una línea de cuadernos que tiene como objetivo principal promover el arte urbano, especialmente el grafiti, entendido como una expresión artística”.

Junto con ello, explicó que las cuestionadas tapas corresponden a “una colaboración con Fisek, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país. En base a este trabajo en los últimos 6 años Colón ha generado más de 50 tapas de cuadernos con este tema, junto a una serie de otras líneas, como naturaleza, playas, animación japonesa, colores pastel, Retro, Video Juegos y Deportes Urbanos, entre otras”.

“Lamentamos sinceramente si algunos cuadernos de la colección de arte urbano de este año hirieron sensibilidades y que algunas personas hayan interpretado estas imágenes de una manera que se aleja completamente de nuestra intención, la cual siempre ha sido promover el arte urbano, algo que venimos haciendo hace años”, sentenciaron.