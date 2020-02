Declarada admisible: las pruebas de la querella de Emiliano Arias contra Sergio Moya y Pablo Gómez

Emiliano Arias logró su primer triunfo en tribunales. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por el restituido fiscal regional de O’Higgins en contra de Sergio Moya y Pablo Gómez por tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación.

Arias, a quien la Corte Suprema respaldó y desestimó su destitución, afirmó que “tengo absolutamente decidido que esto no puede ser ‘borrón y cuenta nueva’; que con este triunfo que obtuvimos me quedo absolutamente tranquilo, porque ahí sí que no serviría para nada (todo lo ocurrido): no produciría ningún cambio”.

“Como abogado tengo que ejercer todas las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal, y por otro el daño que se le ha hecho a la institución, y eso se obtiene a través de los tribunales de justicia. Tengo que reunirme con mi abogado y evaluar el escenario”, agregó.

Pruebas contra Moya

En el texto judicial se acusan coordinaciones de Sergio Moya con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para sacar a Arias de las causas que llevaba. Entre las pruebas destacan diversas transcripciones de audios y conversaciones de Whatsapp.

En uno de ellos, Moya se comunicó con Abbott para visarle que presentaría una denuncia contra Arias.

09-04-19 00:01 – Moyita

Don Jorge, disculpe que le escriba a esta hora, pero hace poco se concretó un quiebre irremediable con mi Fiscal Regional Emiliano Arias. La utilización espuria de la causa de la iglesia y ahora la de la Corte de Rancagua es una carga que no pienso aceptar. No es posible que utilice las dificultades que han sucedido para reunirse con el ministro del interior Chadwick y Luis Hermosilla ayer domingo para ver la forma de causar daño a la cabeza de nuestra institución a propósito de la reunión con el señor Letelier. Le anuncie que veré la forma de dejar esta región por que los intereses extrapenales ya van más allá de lo antietico. Ojalá me pueda recibir lo antes posible. Le reitero mis disculpas por la hora.

09-04-19 03:43 – Fn:

Sergio, estoy disponible para reunirnos a la brevedad. Entiendo que estás en curso en Santiago, juntemosnos a la hora de almuerzo si te es para doble.

09-04-19 04:00 – Moyita:

Muchas gracias allá estaré, nuevamente disculpe la hora pero no puedo dormir.

En tanto, el día en que Sergio Moya denuncia públicamente a Emiliano Arias, envía un WhatsApp al fiscal nacional.

A las 07:11 hrs. del 19 de abril, Moya dice:

“Don Jorge, nuevamente disculpe la hora. Yo creo que no debemos permitir que Emiliano se victimice este fin de semana y los días que vienen. Yo estaría por hablar claro y decir que yo también pedí el cambio, y ser bien directo. En definitiva sacarle la máscara al superhéroe como en los titanes del ring”

A las 08:19, Abbott le responde:

“Estimado Sergio creo que siempre es bueno que se sepa toda la verdad y me parece, además, muy bien que tú estés disponible para que ello ocurra”.

Según la defensa de Arias, estos mensajes dan cuenta no sólo de que existió una evidente coordinación entre Jorge Abbott y el Fiscal Sergio Moya, sino que además hacen presumir que habría existido un acuerdo para sacar al Emiliano Arias de las causas en que estaba involucrado el cardenal Ricardo Ezzati.

Pruebas contra Gómez

En tanto, contra el ex fiscal Pablo Gómez, la querella acusa que éste miente sobre su actuar cuando era fiscal nacional subrogante.

En un correo electrónico, Arias confiesa que sacó información de una ficha a solicitud de su hermana -caso que llevó al proceso de remoción-, mail dirigido a Pablo Gómez.

En respuesta, Gómez aseguró que no era posible dar respuesta a su requerimiento ya que él se encontraba de subrogante. Sin embargo, esto difiere a lo dicho por el ex fiscal en la investigación contra Arias, lo que para el fiscal regional de O’Higgins implica obstrucción de la investigación.