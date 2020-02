Rodolfo Carter criticó a Audax Italiano por los desmanes en el concierto de La Polla Records

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó duramente a Audax Italiano por los serios incidentes que se registraron este domingo en el Estadio Bicentenario durante el concierto de la banda de punk española La Polla Records, el que tuvo que ser suspendido luego que parte del público invadiera el escenario.

En un comunicado, el jefe comunal apuntó en contra del cuadro itálico, que administra el recinto de propiedad municipal, por haber facilitado las instalaciones para el fallido show, que terminó en desmanes, barricadas y saqueos en el exterior.

“Una vez más Audax S.A, a través de sus controladores -la familia Antillo- se comporta como el peor vecino de La Florida. A sabiendas del riesgo que se corría con el desarrollo de un espectáculo como el de Polla Records, y en perfecto conocimiento que la Municipalidad de La Florida se oponía a su celebración, los dueños de Audax, sólo buscando obtener ganancias comerciales, han terminado involucrados en una actividad comercial teñida de escándalo e incidentes”, expresó Carter en un comunicado.

El alcalde afirmó que “por un pequeño cálculo económico, una vez más, las actividades mercantiles de Audax S.A. han terminado dañando a decenas de vecinos en su integridad patrimonial y psicológica”, agregando que “no sabemos si don Lorenzo Antillo y Audax S.A., necesita una tragedia mayor para comprender que no puede darle cualquier uso al Estadio Bicentenario”.

“Le exigimos a Audax S.A. que se comporte como un buen vecino, y al gobierno regional que garantice la tranquilidad de nuestros vecinos, que por cierto, valen mucho más que los negocios de una sociedad anónima”, expresó.

Al mismo tiempo, Carter hizo “un urgente llamado a la Intendencia Metropolitana, organismo que autoriza estos espectáculos, a no seguir prestándose para estos abusos. No se entiende para qué la Intendencia solicita la opinión municipal, si al final, termina ignorándola y permitiendo que estos hechos ocurran y lo que es peor, no haciéndose nadie responsable por los daños”.

Este no es el primer cruce que el alcalde tiene con el equipo de colonia, ya que hace algunas semanas se enfrentaron por el duelo ante Colo Colo que debía realizarse en La Florida. Al final, el gobierno consideró los reclamos del alcalde y el encuentro se trasladó al Estadio Nacional.