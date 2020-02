Senadores Guillier y Bianchi piden al Tricel más tiempo en franja de plebiscito

Los senadores independientes Alejandro Guillier y Carlos Binachi concurrieron hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para presentar un recurso por el poco tiempo que les dio el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en la franja del plebiscito de abril.

Los parlamentarios, junto al diputado Karim Bianchi, integran el comando “Somos Chile”, el que recibió 0,5 segundos para mostrar su campaña por la opción “Apruebo”, en la franja televisiva que se emitirá entre el 27 de marzo y 23 de abril próximos.

El ex candidato presidencial afirmó que “vamos a usar todos los espacios y si bien es cierto esta es una mesa que está coja, porque le da tres minutos a algunos partidos y todos los independientes de Chile, que son el 95 por ciento, que eventualmente quisieran participar, le daría una fracción de segundo, ni siquiera un segundo”, según informa Radio Cooperativa.

El senador agregó que “la adversidad fuerza la creatividad, yo espero que el país se dé cuenta que esto no resiste, que si no se abre el sistema la democracia es la que está en crisis y que tenemos ad portas un crisis política de falta de representatividad”.

“Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de darle más legitimidad al proceso político”, concluyó el legislador.

Por su parte, el presidente de la Fundación Participa, Diego Ibáñez, se refirió al reclamo que junto a otras organizaciones presentaron ante el Tricel, acusando al CNTV de no respetar la primera resolución.

“Esperamos que sea un fallo favorable a lo que nosotros estamos solicitando, que en el fondo es garantizar la autonomía, la independencia de las organizaciones en la participación de la franja”, indicó Ibáñez.

En la misma línea, añadió que “si esto no ocurre, vamos a evaluar de qué forma podemos o no podemos participar, lo que si no vamos a aceptar es que se condicionen los contenidos”.