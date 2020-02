Alejandro Guillier por sus 0,56 segundos en la franja: “Es una tomadura de pelo”

El senador independiente Alejandro Guillier criticó duramente el poco tiempo otorgado a los independientes en la franja televisiva por el plebiscito por una nueva Constitución, el que se realizará el 26 de abril.

El ex candidato presidencial compone el comando “Somos Chile”, junto con el también senador Carlos Bianchi y el diputado Karim Bianchi, al que se le otorgaron 0,56 segundos para entregar su postura sobre el proceso electoral.

Durante el lunes la organización de independientes presentó un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con el que buscan tener un poco más de tiempo en el espacio televisivo que saldrá al aire entre el 27 de marzo y 23 de abril próximos.

“Para ser precisos, nos dieron 0,56 segundos. Ni siquiera llegamos al segundo. Es una tomadura de pelo”, afirmó el legislador en una entrevista a radio Duna.

Según Guillier, los independientes que quieren aparecer en la franja son “gente que quiere participar dentro del proceso para darle legitimidad al proceso (…) Es un deseo de ampliar el espectro democrático”.

“Decidimos poner nuestro tiempo a las organizaciones, para que la sociedad civil tenga más espacio de tiempo. Pero es medio segundo…”, afirmó.

Tras esto, el representante de la Región de Antofagasta insistió con su idea de adelantar las elecciones, propuesta que hasta el momento solo sostienen el PC y sectores que dejaron el Frente Amplio, y que pide renovar a todos los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“El país no aguanta dos años en esta situación. No solo los grandes inversionistas, la gente común y corriente. Si no hay gobernabilidad con empatía de ciudadanía sin campañas del terror, esto va a ir empeorando. Esto no volvió a la normalidad”, expresó Guillier.