Nacional Tiendas y supermercados retiran cuadernos Colón tras llamado a boicot de Moreira “Ténganlo presente los que compren útiles escolares: no compre Cuadernos Colón. Esto es incitar a la violencia o al menos aprovecharse de ella. No me vengan con la excusa que es sólo graffiti”, indicó en su oportunidad el senador UDI.