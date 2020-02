Incidentes en Peñalolén terminaron con saqueo en supermercado Alvi

Durante la madrugada de este miércoles, una turba de sujetos saqueó un supermercado Alvi ubicado en la intersección de avenida Grecia con Tobalaba, en Peñalolén.

El grupo de delincuentes ingresó al local forzando un sector lateral del inmueble y comenzó a sacar distintos productos, para posteriormente huir.

El teniente Christian León comentó que el saqueo se produjo desde las 06:00 am aproximadamente y que “el ingreso al supermercado por parte de los antisociales se generó en el marco de incidentes ocurridos en el sector”.

“Según lo que constatamos, hay daños tanto en el interior como en el exterior del inmueble”, dijo el uniformado, además de confirmar que no hubo detenidos producto de este ilícito.

El ilícito ocurrió luego de que se efectuaran barricadas y manifestaciones por la conmemoración de los cuatro meses del estallido social en el sector de Lo Hermida en Peñalolen.

Asimismo, el teniente indicó que este supermercado mayorista no había sido atacado anteriormente y funcionaba con normalidad

Según indicó 24 Horas, cuando se dio esta situación, Carabineros se encontraba en la esquina del lugar atendiendo un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos.

No obstante, debido a los saqueos, los funcionarios llegaron a atender el delito. Sin embargo, el grupo de sujetos que no fue identificado logró huir con distintos productos, por lo que no se reportaron detenidos.