Confirman prisión preventiva contra John Cobin por homicidio frustrado

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra el estadounidense John Cobin, quien está acusado de homicidio frustrado contra un manifestante a quien disparó en Reñaca, en noviembre del año pasado.

Hoy se realizó una audiencia donde la defensa de Cobin buscaba modificar las medidas cautelares aplicadas desde que usó un arma para disparar a personas que realizaban la protesta “el que baila, pasa”.

Sus abogados solicitaron al tribunal cambiar a arresto domiciliario total, ya que según ellos no existió ninguna intención de darle muerte a la víctima, sino que se trató de defensa propia.

Sin embargo, el magistrado expresó que no hay nuevos antecedentes para modificar la formalización a John Cobin efectuada anteriormente por el Ministerio Público, mientras que la fiscalía pidió un aumento de plazo de 50 días para la investigación, asegurando que encontraron nuevos informes y pericias por indagar.

“John Cobin es un demente y un torturador”

En entrevista con EL DÍNAMO, la víctima de John Cobin, Luis Ahumada, relató que el día del ataque estaba en la playa con un grupo de amigos.

“Nosotros alcanzamos a ver cuando le echó la camioneta encima a la gente. Lo dejaron pasar y se quedó detenido, fue ahí cuando con mi amigo decidimos cruzar por detrás de la camioneta, porque dijimos: ‘ya pasó, crucemos ahora’. En eso en que voy cruzando el tipo abre la puerta, se asoma con la pistola y me dispara sin ninguna provocación. Yo no pasé al frente de él obstaculizando el paso, él estaba detenido ahí y se bajó a atacar”, continúo en su relato.

“Yo quedé en shock, quedé ahí mismo parado. No caí a la calle ni nada, quedé parado, como paralizado y la gente me ayudó, me acostó en la calle. Una niña tomó su bandera, con la que andaba en las manifestaciones, y me hizo un torniquete porque sangraba mucho. Otro joven se acercó y me puso un saturómetro. Si no es por la gente que estaba ahí en la manifestación yo no estaría vivo”, aseguró.

Asimismo señaló que “el tipo es un maldito, porque en sus videos llama a matar gente haitiana y habla que hay que ahogarlos en cámaras de gas. O sea, el viejo es un torturador, un demente para llamar a hacer ese tipo de cosas. No pueden dejar libre a un tipo con esa mentalidad”.